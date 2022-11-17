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Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/obstrely-1832120948.html
Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки
Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:27
2022-11-17T09:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 134 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Харцызск, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск.За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Киевском районе Донецка и ранее освобожденных Красной Поляне и Павловке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 48 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:27 17.11.2022
 
Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки

Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 134 боеприпаса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 134 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Харцызск, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск.
За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Киевском районе Донецка и ранее освобожденных Красной Поляне и Павловке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 48 обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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