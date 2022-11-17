https://ria.ru/20221117/obstrely-1832120948.html

Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки

Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:27

2022-11-17T09:27

2022-11-17T09:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 134 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Харцызск, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск.За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Киевском районе Донецка и ранее освобожденных Красной Поляне и Павловке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 48 обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины