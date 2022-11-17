Украинские войска выпустили 134 боеприпаса по территории ДНР за сутки
Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 134 боеприпаса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 134 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Харцызск, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск.
За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Киевском районе Донецка и ранее освобожденных Красной Поляне и Павловке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 48 обстрелов.