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В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 17.11.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:21
2022-11-17T17:21
2022-11-17T17:21
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками погиб мужчина