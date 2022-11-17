Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМестный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из районов Донецка
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 16.15 мск по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.20 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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