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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832258790.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:57
2022-11-17T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 16.15 мск по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.20 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html
https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832067723.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
16:57 17.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМестный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из районов Донецка
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
В ДНР при обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Представительство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 16.15 мск по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.20 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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