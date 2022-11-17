https://ria.ru/20221117/obstrel-1832258790.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:57

2022-11-17T16:57

2022-11-17T16:57

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

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сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 16.15 мск по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.20 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832067723.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато