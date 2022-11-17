https://ria.ru/20221117/obstrel-1832243698.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:14

2022-11-17T16:14

2022-11-17T16:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.30 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.35 мск по Калининскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.35 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, в 15.40 мск по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.45 мск по Центрально-городскому району Горловки - пять снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины