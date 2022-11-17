https://ria.ru/20221117/obrushenie-1832344230.html

При обрушении здания в Ираке погибли пять человек, сообщили СМИ

При обрушении здания в Ираке погибли пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022

При обрушении здания в Ираке погибли пять человек, сообщили СМИ

Пять человек погибли, ещё 15, по предварительным данным, получили ранения при обрушении здания в иракской Сулеймании из-за взрыва баллонов с газом, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:45

2022-11-17T21:45

2022-11-17T21:46

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли, ещё 15, по предварительным данным, получили ранения при обрушении здания в иракской Сулеймании из-за взрыва баллонов с газом, сообщает телеканал Kurdustan24.Ранее сообщалось об обрушении трёх зданий и ранении 15 человек.По данным Kurdustan24, взрыв произошел в одном из жилищных комплексов Сулеймании – одного из крупнейших городов Иракского Курдистана. Его причиной стала утечка газа в одном из жилых домов комплекса. Взрыв привел к полному обрушению здания, а также вызвал значительный ущерб в соседних домах."Пять человек погибли, 15, по предварительным данным, получили ранения", - сообщает телеканал.По данным телеканала, спасатели, продолжают разбирать завалы и извлекать тела из-под обломков обрушившегося здания.

https://ria.ru/20221115/pozhar-1831740829.html

https://ria.ru/20221107/irak-1829815112.html

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в мире, ирак, иракский курдистан