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На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022
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На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России
На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022
На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России
Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:12
2022-11-17T06:46
светлана лукаш
россия
турция
бали
большая двадцатка
брикс
министерство финансов рф (минфин россии)
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, в том числе Турция и страны БРИКС, согласны с Москвой в том, что это путь в будущее, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. По итогам была принята совместная декларация."Эта тема (расчетов в нацвалютах — ред.), безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов", - сказала Лукаш.Она напомнила, что есть "соответствующие рабочие группы — по макроэкономике, международной финансовой архитектуре, финансовому регулированию"."Безусловно, российская делегация поднимала в числе прочих вопросов и этот важный для нас аспект. Но все же "двадцатка" — не тот формат, который однозначно приветствовал бы такую дискуссию. За общим столом практически невозможно было по этой теме держать обсуждение. А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее", - заключила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/posol-1832063294.html
https://ria.ru/20221116/sammit-1831955577.html
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светлана лукаш, россия, турция, бали, большая двадцатка, брикс, министерство финансов рф (минфин россии), саммит g20
Светлана Лукаш, Россия, Турция, Бали, Большая двадцатка, БРИКС, Министерство финансов РФ (Минфин России), Саммит G20
04:12 17.11.2022 (обновлено: 06:46 17.11.2022)
 
На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России

Шерпа России Лукаш: на G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах по линии Минфина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредставитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, в том числе Турция и страны БРИКС, согласны с Москвой в том, что это путь в будущее, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. По итогам была принята совместная декларация.
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"Эта тема (расчетов в нацвалютах — ред.), безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов", - сказала Лукаш.
Она напомнила, что есть "соответствующие рабочие группы — по макроэкономике, международной финансовой архитектуре, финансовому регулированию".
"Безусловно, российская делегация поднимала в числе прочих вопросов и этот важный для нас аспект. Но все же "двадцатка" — не тот формат, который однозначно приветствовал бы такую дискуссию. За общим столом практически невозможно было по этой теме держать обсуждение. А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее", - заключила она.
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Россия не чувствовала никакой изоляции на саммите G20, заявил Силуанов
 
Светлана ЛукашРоссияТурцияБалиБольшая двадцаткаБРИКСМинистерство финансов РФ (Минфин России)Саммит G20
 
 
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