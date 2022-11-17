https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832100885.html

На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России

На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022

На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России

Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:12

2022-11-17T04:12

2022-11-17T06:46

светлана лукаш

россия

турция

бали

большая двадцатка

брикс

министерство финансов рф (минфин россии)

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, в том числе Турция и страны БРИКС, согласны с Москвой в том, что это путь в будущее, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. По итогам была принята совместная декларация."Эта тема (расчетов в нацвалютах — ред.), безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов", - сказала Лукаш.Она напомнила, что есть "соответствующие рабочие группы — по макроэкономике, международной финансовой архитектуре, финансовому регулированию"."Безусловно, российская делегация поднимала в числе прочих вопросов и этот важный для нас аспект. Но все же "двадцатка" — не тот формат, который однозначно приветствовал бы такую дискуссию. За общим столом практически невозможно было по этой теме держать обсуждение. А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/posol-1832063294.html

https://ria.ru/20221116/sammit-1831955577.html

россия

турция

бали

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светлана лукаш, россия, турция, бали, большая двадцатка, брикс, министерство финансов рф (минфин россии), саммит g20