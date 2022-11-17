https://ria.ru/20221117/nato-1832247891.html

В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа

В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа - РИА Новости, 17.11.2022

В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не беспокоится за будущее альянса в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:30

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не беспокоится за будущее альянса в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа.В минувший вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."В США общественная поддержка НАТО очень сильна. Смена лидеров в демократических странах - это выбор народа, и она сама по себе несет большую силу. Не очень беспокоюсь за то, кто будет у власти в Америке", - сказал он на форуме, посвященном сотрудничеству НАТО и Евросоюза.В свою очередь, генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино выразил надежду на то, что в связи с изменением геополитического ландшафта изменения во власти в США не приведут к переменам в отношениях с ЕС. "Мы должны дождаться этого (новых президентских выборов в США) и посмотреть, что будет происходить, будет ли тот же подход (в случае избрания Дональда Трампа) или другой, ведь изменилась геостратегическая ситуация", - сказал Саннино.Он также добавил, что за последние годы США и ЕС достигли больших успехов в сотрудничестве. " Мы должны смотреть на весь спектр трансатлантического сотрудничества... более того, есть сближение интересов, мы движемся в одном направлении. И у нас еще есть два года, много работы, много вызовов, мы должны фокусироваться на достижении результатов", - отметил представитель ЕС.Во время своего президентства Трамп, проводивший политику "Америка на первом месте" ("America first"), неоднократно критиковал НАТО и отдельных союзников, американские политики не исключали, что США могли и вовсе выйти из альянса в случае, если бы Трамп переизбрался на второй срок.

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, сша, нато