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В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа - РИА Новости, 17.11.2022
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В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа
В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа - РИА Новости, 17.11.2022
В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не беспокоится за будущее альянса в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:30
2022-11-17T16:30
в мире
дональд трамп
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не беспокоится за будущее альянса в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа.В минувший вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."В США общественная поддержка НАТО очень сильна. Смена лидеров в демократических странах - это выбор народа, и она сама по себе несет большую силу. Не очень беспокоюсь за то, кто будет у власти в Америке", - сказал он на форуме, посвященном сотрудничеству НАТО и Евросоюза.В свою очередь, генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино выразил надежду на то, что в связи с изменением геополитического ландшафта изменения во власти в США не приведут к переменам в отношениях с ЕС. "Мы должны дождаться этого (новых президентских выборов в США) и посмотреть, что будет происходить, будет ли тот же подход (в случае избрания Дональда Трампа) или другой, ведь изменилась геостратегическая ситуация", - сказал Саннино.Он также добавил, что за последние годы США и ЕС достигли больших успехов в сотрудничестве. " Мы должны смотреть на весь спектр трансатлантического сотрудничества... более того, есть сближение интересов, мы движемся в одном направлении. И у нас еще есть два года, много работы, много вызовов, мы должны фокусироваться на достижении результатов", - отметил представитель ЕС.Во время своего президентства Трамп, проводивший политику "Америка на первом месте" ("America first"), неоднократно критиковал НАТО и отдельных союзников, американские политики не исключали, что США могли и вовсе выйти из альянса в случае, если бы Трамп переизбрался на второй срок.
https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html
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в мире, дональд трамп, сша, нато
В мире, Дональд Трамп, США, НАТО
16:30 17.11.2022
 
В НАТО не боятся за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа

Замгенсека НАТО Джоанэ не боится за будущее альянса в случае возвращения к власти Трампа

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не беспокоится за будущее альянса в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа.
В минувший вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.
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"В США общественная поддержка НАТО очень сильна. Смена лидеров в демократических странах - это выбор народа, и она сама по себе несет большую силу. Не очень беспокоюсь за то, кто будет у власти в Америке", - сказал он на форуме, посвященном сотрудничеству НАТО и Евросоюза.
В свою очередь, генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино выразил надежду на то, что в связи с изменением геополитического ландшафта изменения во власти в США не приведут к переменам в отношениях с ЕС. "Мы должны дождаться этого (новых президентских выборов в США) и посмотреть, что будет происходить, будет ли тот же подход (в случае избрания Дональда Трампа) или другой, ведь изменилась геостратегическая ситуация", - сказал Саннино.
Он также добавил, что за последние годы США и ЕС достигли больших успехов в сотрудничестве. " Мы должны смотреть на весь спектр трансатлантического сотрудничества... более того, есть сближение интересов, мы движемся в одном направлении. И у нас еще есть два года, много работы, много вызовов, мы должны фокусироваться на достижении результатов", - отметил представитель ЕС.
Во время своего президентства Трамп, проводивший политику "Америка на первом месте" ("America first"), неоднократно критиковал НАТО и отдельных союзников, американские политики не исключали, что США могли и вовсе выйти из альянса в случае, если бы Трамп переизбрался на второй срок.
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