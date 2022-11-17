НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты
Замглавы МИД Польши Мулярчик: НАТО решит, допускать ли Киев к расследованию падения ракеты
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
"Это (решение о допуске Украины к расследованию – ред.) решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член союза НАТО, и это уже решения на наивысших уровнях властей нашей страны и НАТО", - сказал Мулярчик.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.