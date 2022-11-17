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НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
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НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты
НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты
Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:00
2022-11-17T12:00
в мире
польша
украина
нато
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик."Это (решение о допуске Украины к расследованию – ред.) решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член союза НАТО, и это уже решения на наивысших уровнях властей нашей страны и НАТО", - сказал Мулярчик.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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в мире, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Украина, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
12:00 17.11.2022
 
НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты

Замглавы МИД Польши Мулярчик: НАТО решит, допускать ли Киев к расследованию падения ракеты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
"Это (решение о допуске Украины к расследованию – ред.) решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член союза НАТО, и это уже решения на наивысших уровнях властей нашей страны и НАТО", - сказал Мулярчик.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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