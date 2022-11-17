https://ria.ru/20221117/nato-1832160895.html

НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты

НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022

НАТО решит вопрос о допуске Киева к расследованию падения ракеты

Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:00

2022-11-17T12:00

2022-11-17T12:00

в мире

польша

украина

нато

инцидент с падением ракет в польше

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Вопрос о допуске представителей Украины к расследованию падения ракеты в Польше будет решаться в НАТО, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик."Это (решение о допуске Украины к расследованию – ред.) решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член союза НАТО, и это уже решения на наивысших уровнях властей нашей страны и НАТО", - сказал Мулярчик.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше