https://ria.ru/20221117/moskva-1833717226.html

Синоптики прогнозируют, что за ночь в Москве выпадет до 2 см

Синоптики прогнозируют, что за ночь в Москве выпадет до 2 см - РИА Новости, 23.11.2022

Синоптики прогнозируют, что за ночь в Москве выпадет до 2 см

Специалисты приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров в Москве, ночью может выпасть до 2 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-17T23:03

2022-11-17T23:03

2022-11-23T16:42

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров в Москве, ночью может выпасть до 2 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы, парковкам."По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за ночь может составить до 2 сантиметров", - добавляется в сообщении.В комплексе городского хозяйства попросили автомобилистов быть внимательнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, погода