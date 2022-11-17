https://ria.ru/20221117/moskalkova-1832183622.html

Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова

Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.11.2022

Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова

Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:16

2022-11-17T13:16

2022-11-17T13:16

общество

татьяна москалькова

россия

польша

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они хотели, в России никого не удерживали насильно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы помогали эвакуированным и с выездом из России в те страны, куда хотели бы. Во время бомбежки, обстрелов порой были выстроены гуманитарные коридоры так, что можно было попасть только в Россию, и те люди, которые хотели переехать в другие страны, получали у нас помощь", - сказала она в ходе выступления на Всероссийском Координационном совете уполномоченных по правам человека.По ее словам, о работе аппарата появилось много фейков, в частности, о том, что вывезенные из зоны боевых действий люди содержатся на территории России принудительно, без средств коммуникации.Она рассказала, что сама помогла выехать многодетному опекуну на территорию Польши, связывалась с польским уполномоченным по правам человека, но не получила ответа и решила вопрос другими способами.

https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html

https://ria.ru/20221116/moskalkova-1831875814.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова, россия, польша