https://ria.ru/20221117/moskalkova-1832183622.html
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.11.2022
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова
Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:16
2022-11-17T13:16
2022-11-17T13:16
общество
татьяна москалькова
россия
польша
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они хотели, в России никого не удерживали насильно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы помогали эвакуированным и с выездом из России в те страны, куда хотели бы. Во время бомбежки, обстрелов порой были выстроены гуманитарные коридоры так, что можно было попасть только в Россию, и те люди, которые хотели переехать в другие страны, получали у нас помощь", - сказала она в ходе выступления на Всероссийском Координационном совете уполномоченных по правам человека.По ее словам, о работе аппарата появилось много фейков, в частности, о том, что вывезенные из зоны боевых действий люди содержатся на территории России принудительно, без средств коммуникации.Она рассказала, что сама помогла выехать многодетному опекуну на территорию Польши, связывалась с польским уполномоченным по правам человека, но не получила ответа и решила вопрос другими способами.
https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html
https://ria.ru/20221116/moskalkova-1831875814.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, татьяна москалькова, россия, польша
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Польша
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова рассказала о помощи в выезде в другие страны покинувшим зону СВО
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они хотели, в России никого не удерживали насильно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы помогали эвакуированным и с выездом из России в те страны, куда хотели бы. Во время бомбежки, обстрелов порой были выстроены гуманитарные коридоры так, что можно было попасть только в Россию, и те люди, которые хотели переехать в другие страны, получали у нас помощь", - сказала она в ходе выступления на Всероссийском Координационном совете уполномоченных по правам человека.
По ее словам, о работе аппарата появилось много фейков, в частности, о том, что вывезенные из зоны боевых действий люди содержатся на территории России принудительно, без средств коммуникации.
"Мы все можем подтвердить, что это ложь, и никогда у нас граждане, ни дети, ни взрослые, не удерживались насильственно", - подчеркнула российский омбудсмен.
Она рассказала, что сама помогла выехать многодетному опекуну на территорию Польши
, связывалась с польским уполномоченным по правам человека, но не получила ответа и решила вопрос другими способами.