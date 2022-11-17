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Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.11.2022
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Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.11.2022
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова
Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:16
2022-11-17T13:16
общество
татьяна москалькова
россия
польша
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они хотели, в России никого не удерживали насильно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы помогали эвакуированным и с выездом из России в те страны, куда хотели бы. Во время бомбежки, обстрелов порой были выстроены гуманитарные коридоры так, что можно было попасть только в Россию, и те люди, которые хотели переехать в другие страны, получали у нас помощь", - сказала она в ходе выступления на Всероссийском Координационном совете уполномоченных по правам человека.По ее словам, о работе аппарата появилось много фейков, в частности, о том, что вывезенные из зоны боевых действий люди содержатся на территории России принудительно, без средств коммуникации.Она рассказала, что сама помогла выехать многодетному опекуну на территорию Польши, связывалась с польским уполномоченным по правам человека, но не получила ответа и решила вопрос другими способами.
https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html
https://ria.ru/20221116/moskalkova-1831875814.html
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общество, татьяна москалькова, россия, польша
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Польша
13:16 17.11.2022
 
Покинувших зону СВО не удерживали в России, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова рассказала о помощи в выезде в другие страны покинувшим зону СВО

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог выехать людям, покинувшим зону проведения специальной военной операции, в те страны, в которые они хотели, в России никого не удерживали насильно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы помогали эвакуированным и с выездом из России в те страны, куда хотели бы. Во время бомбежки, обстрелов порой были выстроены гуманитарные коридоры так, что можно было попасть только в Россию, и те люди, которые хотели переехать в другие страны, получали у нас помощь", - сказала она в ходе выступления на Всероссийском Координационном совете уполномоченных по правам человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 12:46
Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей
По ее словам, о работе аппарата появилось много фейков, в частности, о том, что вывезенные из зоны боевых действий люди содержатся на территории России принудительно, без средств коммуникации.
"Мы все можем подтвердить, что это ложь, и никогда у нас граждане, ни дети, ни взрослые, не удерживались насильственно", - подчеркнула российский омбудсмен.
Она рассказала, что сама помогла выехать многодетному опекуну на территорию Польши, связывалась с польским уполномоченным по правам человека, но не получила ответа и решила вопрос другими способами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Москалькова ответила на заявления Киева о "принудительно вывезенных детях"
 
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