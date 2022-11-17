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В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру - РИА Новости, 17.11.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832247661.html
В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру
В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру - РИА Новости, 17.11.2022
В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру
Качество жизни сельчан в Мордовии улучшается благодаря создаваемой инфраструктуре и появлению новых рабочих мест, заявил глава региона Артем Здунов в ходе... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:30
2022-11-17T16:30
республика мордовия
экономика
артем здунов
краснослободский район
ардатов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Качество жизни сельчан в Мордовии улучшается благодаря создаваемой инфраструктуре и появлению новых рабочих мест, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики."Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики. Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще 70", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.Так, построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, два плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, три мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе. Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах. Также планируется строительство дома культуры в совхозе "Красное Сельцо", ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах."Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На 21 проект будет направлено более 5 миллиардов рублей с созданием 300 новых рабочих мест. На следующий год проектов будет 12 - на 6 миллиардов рублей, будет создано 350 рабочих мест. Среди них - строительство завода по переработке молока, строительство молочного комплекса "Дубенский" на 6450 фуражных коров, строительство тепличного комплекса, строительство комбикормового завода и завода по производству кормов для домашних животных", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832237100.html
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экономика, артем здунов, краснослободский район, ардатов, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Артем Здунов, Краснослободский район, Ардатов, Республика Мордовия
16:30 17.11.2022
 
В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру

Глава Мордовии Здунов: в селах создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Качество жизни сельчан в Мордовии улучшается благодаря создаваемой инфраструктуре и появлению новых рабочих мест, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.
"Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики. Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще 70", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:51Республика Мордовия
Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов
Так, построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, два плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, три мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе. Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах. Также планируется строительство дома культуры в совхозе "Красное Сельцо", ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах.
"Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На 21 проект будет направлено более 5 миллиардов рублей с созданием 300 новых рабочих мест. На следующий год проектов будет 12 - на 6 миллиардов рублей, будет создано 350 рабочих мест. Среди них - строительство завода по переработке молока, строительство молочного комплекса "Дубенский" на 6450 фуражных коров, строительство тепличного комплекса, строительство комбикормового завода и завода по производству кормов для домашних животных", - рассказал глава региона.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 22:21Республика Мордовия
В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики
 
Республика МордовияЭкономикаАртем ЗдуновКраснослободский районАрдатовРеспублика Мордовия
 
 
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