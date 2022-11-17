https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832247661.html

В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру

В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру - РИА Новости, 17.11.2022

В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру

Качество жизни сельчан в Мордовии улучшается благодаря создаваемой инфраструктуре и появлению новых рабочих мест, заявил глава региона Артем Здунов в ходе... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:30

республика мордовия

экономика

артем здунов

краснослободский район

ардатов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Качество жизни сельчан в Мордовии улучшается благодаря создаваемой инфраструктуре и появлению новых рабочих мест, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики."Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики. Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще 70", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.Так, построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, два плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, три мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе. Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах. Также планируется строительство дома культуры в совхозе "Красное Сельцо", ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах."Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На 21 проект будет направлено более 5 миллиардов рублей с созданием 300 новых рабочих мест. На следующий год проектов будет 12 - на 6 миллиардов рублей, будет создано 350 рабочих мест. Среди них - строительство завода по переработке молока, строительство молочного комплекса "Дубенский" на 6450 фуражных коров, строительство тепличного комплекса, строительство комбикормового завода и завода по производству кормов для домашних животных", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832237100.html

https://ria.ru/20221116/dolgostroi-1832076923.html

краснослободский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, артем здунов, краснослободский район, ардатов, республика мордовия