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Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства - РИА Новости, 17.11.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832243942.html
Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства
Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства - РИА Новости, 17.11.2022
Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства
Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:15
2022-11-17T16:30
республика мордовия
артем здунов
россия
саранск
президентский фонд культурных инициатив
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона."Следующий 2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства… В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию "Национальное достояние". Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске второго Всероссийского форума угро-финских народов. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе" и заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - приводит пресс-служба слова Здунова в ходе послания государственному собранию республики.Глава Мордовии отметил эффективность реализуемой в республике стратегия по развитию туризма и сообщил, что через Президентский фонд культурных инициатив в 2023 году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма, а на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет направлено более 80 миллионов рублей.По его словам, во всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, планируется включить паломнический кластер в Темникове.Глава Мордовии отметил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб" и предложил зарегистрировать "Мордовский сидр" и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра.В следующем году в республике пройдет конкурс "Национальный сувенир", направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
https://ria.ru/20221109/mobilizovannye-1830264198.html
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артем здунов, россия, саранск, президентский фонд культурных инициатив, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Саранск, Президентский фонд культурных инициатив, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество, Республика Мордовия
16:15 17.11.2022 (обновлено: 16:30 17.11.2022)
 
Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства

Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Следующий 2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства… В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию "Национальное достояние". Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске второго Всероссийского форума угро-финских народов. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе" и заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - приводит пресс-служба слова Здунова в ходе послания государственному собранию республики.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:58Республика Мордовия
Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском
Глава Мордовии отметил эффективность реализуемой в республике стратегия по развитию туризма и сообщил, что через Президентский фонд культурных инициатив в 2023 году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма, а на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет направлено более 80 миллионов рублей.
По его словам, во всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, планируется включить паломнический кластер в Темникове.
"Здесь также необходимо проработать вопросы привлечения федерального финансирования на строительство автодороги "Старый Город – Вещерка". Кроме того – восстановить исторический облик зданий в центральной части города, расширить гостиничный номерной фонд, благоустроить общественные территории, организовать точки питания, ремонт и строительство дорог, а также развитие пяти туристических маршрутов. Также будет проработан вопрос восстановления усадьбы Огарева", - сказал Здунов.
Глава Мордовии отметил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб" и предложил зарегистрировать "Мордовский сидр" и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра.
В следующем году в республике пройдет конкурс "Национальный сувенир", направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
Открытие сквера защитников Донбасса в Саранске
4 ноября, 19:09Республика Мордовия
Сквер защитников Донбасса открыли в Саранске в День народного единства
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРоссияСаранскПрезидентский фонд культурных инициативФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ОбществоРеспублика Мордовия
 
 
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