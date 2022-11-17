https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832243942.html

Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства

Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства - РИА Новости, 17.11.2022

Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства

Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:15

2022-11-17T16:15

2022-11-17T16:30

республика мордовия

артем здунов

россия

саранск

президентский фонд культурных инициатив

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона."Следующий 2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства… В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию "Национальное достояние". Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске второго Всероссийского форума угро-финских народов. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе" и заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - приводит пресс-служба слова Здунова в ходе послания государственному собранию республики.Глава Мордовии отметил эффективность реализуемой в республике стратегия по развитию туризма и сообщил, что через Президентский фонд культурных инициатив в 2023 году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма, а на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет направлено более 80 миллионов рублей.По его словам, во всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, планируется включить паломнический кластер в Темникове.Глава Мордовии отметил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб" и предложил зарегистрировать "Мордовский сидр" и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра.В следующем году в республике пройдет конкурс "Национальный сувенир", направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

https://ria.ru/20221109/mobilizovannye-1830264198.html

https://ria.ru/20221104/skver-1829268943.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артем здунов, россия, саранск, президентский фонд культурных инициатив, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество, республика мордовия