16:15 17.11.2022 (обновлено: 16:30 17.11.2022)
Глава Мордовии объявил 2023 год в республике Годом народного единства
Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Следующий 2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства… В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию "Национальное достояние". Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске второго Всероссийского форума угро-финских народов. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе" и заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - приводит пресс-служба слова Здунова в ходе послания государственному собранию республики.
Глава Мордовии отметил эффективность реализуемой в республике стратегия по развитию туризма и сообщил, что через Президентский фонд культурных инициатив в 2023 году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма, а на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет направлено более 80 миллионов рублей.
По его словам, во всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, планируется включить паломнический кластер в Темникове.
"Здесь также необходимо проработать вопросы привлечения федерального финансирования на строительство автодороги "Старый Город – Вещерка". Кроме того – восстановить исторический облик зданий в центральной части города, расширить гостиничный номерной фонд, благоустроить общественные территории, организовать точки питания, ремонт и строительство дорог, а также развитие пяти туристических маршрутов. Также будет проработан вопрос восстановления усадьбы Огарева", - сказал Здунов.
Глава Мордовии отметил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб" и предложил зарегистрировать "Мордовский сидр" и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра.
В следующем году в республике пройдет конкурс "Национальный сувенир", направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.