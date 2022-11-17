https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832157219.html
Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста
Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста - РИА Новости, 17.11.2022
Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста
Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции, заявил на заседании законодательного органа депутат РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:54
2022-11-17T11:54
2022-11-17T11:54
в мире
василий боля
сергей литвиненко
майя санду
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции, заявил на заседании законодательного органа депутат политсилы Василий Боля.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. Затем на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело."Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия против политики министерства юстиции. Просим восстановить статус правового государства, аннулировав назначение прокуроров в разных учреждениях, поскольку есть подозрения в подтасовке их назначения", - заявил Боля.По его словам, недопустимо, что исполнительная власть в лице министра Литвиненко пытается контролировать судебную власть. Боля подчеркнул, что необходимо навести порядок в системе юстиции, а министр с этим не справляется.Сам Литвиненко ранее заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку не видит для этого оснований.Простой вотум недоверия - это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
https://ria.ru/20221116/moldaviya-1831971791.html
https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий боля, сергей литвиненко, майя санду, россия, молдавия
В мире, Василий Боля, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Россия, Молдавия
Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста
Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия политике Минюста
КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции, заявил на заседании законодательного органа депутат политсилы Василий Боля.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду
. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко
. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. Затем на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу
обвинил оппозицию и ФСБ России
. Прокуратура завела уголовное дело.
"Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия против политики министерства юстиции. Просим восстановить статус правового государства, аннулировав назначение прокуроров в разных учреждениях, поскольку есть подозрения в подтасовке их назначения", - заявил Боля.
По его словам, недопустимо, что исполнительная власть в лице министра Литвиненко пытается контролировать судебную власть. Боля подчеркнул, что необходимо навести порядок в системе юстиции, а министр с этим не справляется.
Сам Литвиненко ранее заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку не видит для этого оснований.
Простой вотум недоверия - это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.