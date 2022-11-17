https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832157219.html

Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста

Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста - РИА Новости, 17.11.2022

Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции, заявил на заседании законодательного органа депутат РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:54

2022-11-17T11:54

2022-11-17T11:54

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василий боля

сергей литвиненко

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции, заявил на заседании законодательного органа депутат политсилы Василий Боля.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. Затем на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело."Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия против политики министерства юстиции. Просим восстановить статус правового государства, аннулировав назначение прокуроров в разных учреждениях, поскольку есть подозрения в подтасовке их назначения", - заявил Боля.По его словам, недопустимо, что исполнительная власть в лице министра Литвиненко пытается контролировать судебную власть. Боля подчеркнул, что необходимо навести порядок в системе юстиции, а министр с этим не справляется.Сам Литвиненко ранее заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку не видит для этого оснований.Простой вотум недоверия - это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.

https://ria.ru/20221116/moldaviya-1831971791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, василий боля, сергей литвиненко, майя санду, россия, молдавия