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Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/minsk-1832244839.html
Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения
Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения - РИА Новости, 17.11.2022
Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения
Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что Минские... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:18
2022-11-17T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
петр порошенко
украина
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
владимир краснов (пранкер вован)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса."Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html
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в мире, петр порошенко, украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир краснов (пранкер вован), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Порошенко, Украина, Минские соглашения, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Краснов (пранкер Вован), Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
16:18 17.11.2022
 
Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения

Порошенко заявил пранкерам, что Украина подписала Минские соглашения для выигрыша времени

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.
"Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:34
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетр ПорошенкоУкраинаМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Краснов (пранкер Вован)Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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