https://ria.ru/20221117/minkultury-1832254303.html
Минкультуры запускает проект по созданию центра исторической памяти
Минкультуры запускает проект по созданию центра исторической памяти - РИА Новости, 17.11.2022
Минкультуры запускает проект по созданию центра исторической памяти
Министерство культуры запускает пилотный проект по созданию национального центра исторической памяти на базе федерального Музея Победы, сообщила министр... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:46
2022-11-17T16:46
2022-11-17T21:26
культура
ольга любимова
россия
музей победы
культура
новости культуры
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Министерство культуры запускает пилотный проект по созданию национального центра исторической памяти на базе федерального Музея Победы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."В рамках деятельности Совета (Совет при президенте по межнациональным отношениям - ред.) запускается пилотный проект министерства (культуры - ред.) по созданию национального центра исторической памяти на базе федерального Музея Победы", - сказала Любимова на конференции "Россия: Единство и Многообразие".По ее словам, основными направлениями деятельности центра станут: база данных "Лица Победы", масштабные выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом и другие.
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ольга любимова, россия, музей победы, культура, новости культуры
Культура, Ольга Любимова, Россия, Музей Победы, Культура, Новости культуры
16:46 17.11.2022 (обновлено: 21:26 17.11.2022)
Минкультуры запускает проект по созданию центра исторической памяти
Минкультуры запускает пилотный проект по созданию национального центра исторической памяти