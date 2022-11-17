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Правительство Приморья сообщило, какую сумму получил бизнес на микрозаймы - РИА Новости, 17.11.2022
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Правительство Приморья сообщило, какую сумму получил бизнес на микрозаймы
Правительство Приморья сообщило, какую сумму получил бизнес на микрозаймы - РИА Новости, 17.11.2022
Правительство Приморья сообщило, какую сумму получил бизнес на микрозаймы
Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" в этом году предоставила представителям бизнеса и самозанятым... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:33
2022-11-17T05:35
экономика
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" в этом году предоставила представителям бизнеса и самозанятым финансирование на сумму более 380 миллионов рублей, сообщает правительство региона."Более 380 миллионов рублей выдано приморскому бизнесу в качестве микрозаймов", - говорится в сообщении.По словам руководителя фонда Елены Карионовой, объем выданных микрозаймов в 2022 году существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Всего с начала работы организация предоставила бизнесу свыше 1 миллиарда рублей. Отмечается, что такая финансовая поддержка пользуется большой популярностью у предпринимателей региона.В этом году бизнесмены Приморья чаще всего брали три вида займов. Вариант "Бизнес" в основном используют субъекты МСП для приобретения основных средств или для пополнения оборотных, для первоначального взноса по договору лизинга. Начинающие предприниматели берут микрозайм "Старт" с процентной ставкой до 5% годовых при залоге и до 8% без него. Производители и экспортеры чаще пользуются займом "Производство", максимальная сумма по нему - 5 миллионов рублей.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
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экономика, приморский край
Экономика, Приморский край
05:33 17.11.2022 (обновлено: 05:35 17.11.2022)
 
Правительство Приморья сообщило, какую сумму получил бизнес на микрозаймы

Бизнес и самозанятые Приморского края получили более 380 миллионов рублей на микрозаймы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" в этом году предоставила представителям бизнеса и самозанятым финансирование на сумму более 380 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"Более 380 миллионов рублей выдано приморскому бизнесу в качестве микрозаймов", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя фонда Елены Карионовой, объем выданных микрозаймов в 2022 году существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Всего с начала работы организация предоставила бизнесу свыше 1 миллиарда рублей. Отмечается, что такая финансовая поддержка пользуется большой популярностью у предпринимателей региона.
В этом году бизнесмены Приморья чаще всего брали три вида займов. Вариант "Бизнес" в основном используют субъекты МСП для приобретения основных средств или для пополнения оборотных, для первоначального взноса по договору лизинга. Начинающие предприниматели берут микрозайм "Старт" с процентной ставкой до 5% годовых при залоге и до 8% без него. Производители и экспортеры чаще пользуются займом "Производство", максимальная сумма по нему - 5 миллионов рублей.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
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ЭкономикаПриморский край
 
 
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