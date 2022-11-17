https://ria.ru/20221117/mikhaylovka-1832126226.html
В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле
В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 17.11.2022
В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле
Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:56
2022-11-17T09:56
2022-11-17T10:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир РоговРанее Рогов сообщил об обстрелах вечером в среду гражданских объектов в селах Васильевка, Новобогдановка и Михайловка у линии соприкосновения в Запорожской области."Всего пострадало 11 человек. 2 человека погибли. 9 человек получили ранения", - написал Рогов в своем Telegram-канале, говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками.Один человек в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четверо в хирургии, добавил он.
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
09:56 17.11.2022 (обновлено: 10:08 17.11.2022)
В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле
В Михайловке два человека погибли, девять пострадали при украинском обстреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов
Ранее Рогов сообщил об обстрелах вечером в среду гражданских объектов в селах Васильевка, Новобогдановка и Михайловка у линии соприкосновения в Запорожской области
.
"Всего пострадало 11 человек. 2 человека погибли. 9 человек получили ранения", - написал Рогов в своем Telegram-канале, говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками.
Один человек в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четверо в хирургии, добавил он.