https://ria.ru/20221117/mikhaylovka-1832126226.html

В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле

В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 17.11.2022

В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле

Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:56

2022-11-17T09:56

2022-11-17T10:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир РоговРанее Рогов сообщил об обстрелах вечером в среду гражданских объектов в селах Васильевка, Новобогдановка и Михайловка у линии соприкосновения в Запорожской области."Всего пострадало 11 человек. 2 человека погибли. 9 человек получили ранения", - написал Рогов в своем Telegram-канале, говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками.Один человек в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четверо в хирургии, добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/provokatsiya-1832115611.html

запорожская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия