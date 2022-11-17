https://ria.ru/20221117/mh17-1832279612.html

Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" в деле MH17

Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" в деле MH17 - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" в деле MH17

Окружной суд Гааги не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора по этому делу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:53

2022-11-17T17:53

2022-11-17T18:08

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

в мире

нидерланды

украина

крушение малайзийского boeing под донецком

вооруженные силы рф

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс говорил исключительно об ответственности четверых обвиняемых, не затронув тему причастности России к происшествию, хотя и выразил мнение суда, что Россия имела контроль над ДНР в то время.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html

https://ria.ru/20221117/almaz-antey-1832246741.html

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, бук (зенитный ракетный комплекс), в мире, нидерланды, украина, крушение малайзийского boeing под донецком, вооруженные силы рф