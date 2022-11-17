https://ria.ru/20221117/mariupol-1832167436.html
Тульские строители завершили подготовку к зиме в подшефном районе Мариуполя
Тульские строители завершили подготовку к зиме в подшефном районе Мариуполя - РИА Новости, 17.11.2022
Тульские строители завершили подготовку к зиме в подшефном районе Мариуполя
Тульские строители по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках подготовки к отопительному сезону с опережением графика завершили монтаж... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:19
2022-11-17T12:19
2022-11-17T12:19
тульская область
алексей дюмин
мариуполь
общество
жкх
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ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Тульские строители по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках подготовки к отопительному сезону с опережением графика завершили монтаж блочно-модульной котельной в подшефном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, модульная котельная стала последним обьектом, который туляки подготовили к отопительному сезону в Мариуполе. Работы велись при содействии Министроя России. Котельная отапливает многоквартирные дома и социальные объекты на территории участка, закрепленного за регионом в Орджоникидзенском районе. Завершение строительства котельной проинспектировала заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко.Ранее в Мариуполе были сданы 16 многоквартирных домов, в которых капитально отремонтировали кровлю, системы водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, заменили порядка 2,8 тысячи оконных блоков, подключили дома к магистральным инженерным сетям. Для снижения аварийности заменены магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорная арматура. Проведены ревизия и обслуживание сетей водоотведения. Водоснабжение и водоотведение всех объектов проходят в штатном режиме. Опрессованы более 2,5 километров внутриквартальных сетей теплоснабжения.Завершен ремонт общежития профессионального лицея, которое передано в маневренный фонд. В настоящее время в нем проживают 60 взрослых и трое детей. В сентябре после капитального ремонта открылся детский сад. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы помещений. Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп.В следующем году аварийно-восстановительные работы будут продолжены.
https://ria.ru/20221026/vyplaty-1827027607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, мариуполь, общество, жкх
Тульская область, Алексей Дюмин, Мариуполь, Общество, ЖКХ
ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Тульские строители по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках подготовки к отопительному сезону с опережением графика завершили монтаж блочно-модульной котельной в подшефном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, модульная котельная стала последним обьектом, который туляки подготовили к отопительному сезону в Мариуполе. Работы велись при содействии Министроя России
. Котельная отапливает многоквартирные дома и социальные объекты на территории участка, закрепленного за регионом в Орджоникидзенском районе. Завершение строительства котельной проинспектировала заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко.
Ранее в Мариуполе были сданы 16 многоквартирных домов, в которых капитально отремонтировали кровлю, системы водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, заменили порядка 2,8 тысячи оконных блоков, подключили дома к магистральным инженерным сетям.
Для снижения аварийности заменены магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорная арматура. Проведены ревизия и обслуживание сетей водоотведения. Водоснабжение и водоотведение всех объектов проходят в штатном режиме. Опрессованы более 2,5 километров внутриквартальных сетей теплоснабжения.
Завершен ремонт общежития профессионального лицея, которое передано в маневренный фонд. В настоящее время в нем проживают 60 взрослых и трое детей.
В сентябре после капитального ремонта открылся детский сад. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы помещений. Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп.
В следующем году аварийно-восстановительные работы будут продолжены.