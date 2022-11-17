https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html
В ЛНР с начала эскалации из-за действий ВСУ погибли 123 человека
В ЛНР с начала эскалации из-за действий ВСУ погибли 123 человека - РИА Новости, 17.11.2022
В ЛНР с начала эскалации из-за действий ВСУ погибли 123 человека
В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии 123 человека погибли, 368 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:26
2022-11-17T10:26
2022-11-17T10:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии 123 человека погибли, 368 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и 28 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что за этот период украинские войска 1270 раз обстреляли территорию республики, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (492 ракеты), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2669 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (117 снарядов).Кроме того, разрушены и повреждены 3176 домостроений в 79 населенных пунктах, а также повреждены 333 объекта гражданской инфраструктуры, включая 82 образовательных и 14 медицинских учреждений.
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК
10:26 17.11.2022 (обновлено: 10:32 17.11.2022)
В ЛНР с начала эскалации из-за действий ВСУ погибли 123 человека
В ЛНР с конца февраля из-за действий украинских войск погибли 123 человека, 368 пострадали
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости.
В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии 123 человека погибли, 368 пострадали, сообщило
представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и 28 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что за этот период украинские войска 1270 раз обстреляли территорию республики, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (492 ракеты), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2669 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (117 снарядов).
Кроме того, разрушены и повреждены 3176 домостроений в 79 населенных пунктах, а также повреждены 333 объекта гражданской инфраструктуры, включая 82 образовательных и 14 медицинских учреждений.