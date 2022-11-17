https://ria.ru/20221117/likvidnost-1832232744.html
ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности
ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности - РИА Новости, 17.11.2022
ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности
В России удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в первой половину октября, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:41
2022-11-17T15:41
2022-11-17T18:15
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В России удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в первой половину октября, говорится в материалах ЦБ."Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отмечается в документах.Там также указано, что дефицит возник из-за одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты. Первое обстоятельство в начале месяцев спровоцировал отток из банков средств юридических и физических лиц на 9,4 миллиарда долларов и необходимостью урегулировать открытую валютную позицию.При этом оперативно и синхронно снизить валютные активы банки не могли, поскольку они характеризовались недостаточной ликвидностью, добавил ЦБ. Так, на фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке.В регуляторе пришли к выводу, что снижение ожиданий новых ограничений повлекло приток валюты на внутренний рынок, что позволило банком урегулировать валютную позицию. При этом рост стоимости валютной ликвидности влечет за собой удорожание хеджирования и валютные риски, однако параллельно заставляет банки активнее проводить работу по девалютизации активов.
https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831589613.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цены на нефть
15:41 17.11.2022 (обновлено: 18:15 17.11.2022)
ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности
ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности в первой половине октября
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В России удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в первой половину октября, говорится в материалах
ЦБ.
"Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отмечается в документах.
Там также указано, что дефицит возник из-за одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты. Первое обстоятельство в начале месяцев спровоцировал отток из банков средств юридических и физических лиц на 9,4 миллиарда долларов и необходимостью урегулировать открытую валютную позицию.
При этом оперативно и синхронно снизить валютные активы банки не могли, поскольку они характеризовались недостаточной ликвидностью, добавил ЦБ. Так, на фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке.
В регуляторе пришли к выводу, что снижение ожиданий новых ограничений повлекло приток валюты на внутренний рынок, что позволило банком урегулировать валютную позицию. При этом рост стоимости валютной ликвидности влечет за собой удорожание хеджирования и валютные риски, однако параллельно заставляет банки активнее проводить работу по девалютизации активов.