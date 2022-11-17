https://ria.ru/20221117/likvidnost-1832232744.html

ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности

ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности - РИА Новости, 17.11.2022

ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности

В России удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в первой половину октября, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:41

2022-11-17T15:41

2022-11-17T18:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В России удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в первой половину октября, говорится в материалах ЦБ."Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отмечается в документах.Там также указано, что дефицит возник из-за одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты. Первое обстоятельство в начале месяцев спровоцировал отток из банков средств юридических и физических лиц на 9,4 миллиарда долларов и необходимостью урегулировать открытую валютную позицию.При этом оперативно и синхронно снизить валютные активы банки не могли, поскольку они характеризовались недостаточной ликвидностью, добавил ЦБ. Так, на фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке.В регуляторе пришли к выводу, что снижение ожиданий новых ограничений повлекло приток валюты на внутренний рынок, что позволило банком урегулировать валютную позицию. При этом рост стоимости валютной ликвидности влечет за собой удорожание хеджирования и валютные риски, однако параллельно заставляет банки активнее проводить работу по девалютизации активов.

https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831589613.html

https://ria.ru/20221115/tsentrobank-1831659837.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть