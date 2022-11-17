https://ria.ru/20221117/kuba-1832200921.html

Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе

Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе - РИА Новости, 17.11.2022

Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе

На следующей неделе президент Кубы Мигель Диас-Канелем Бермудес приедет с визитом в РФ, Москва также ведет интенсивный политический диалог с Венесуэлой и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:15

2022-11-17T14:15

2022-11-17T14:36

куба

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мигель диас-канель бермудес

сергей рябков

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в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На следующей неделе президент Кубы Мигель Диас-Канелем Бермудес приедет с визитом в РФ, Москва также ведет интенсивный политический диалог с Венесуэлой и планирует проведение крупных мероприятий, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Буквально в эти дни мы проводим серию важнейших мероприятий с нашим стратегическим партнером и союзником Кубой. Сегодня в Москве 19 заседание межправительственной комиссии, на следующей неделе мы будем приветствовать в Москве президента Республики Куба Бермудеса", - сказал он телеканалу RTVI.По словам Рябкова, Россия также ведет "интенсивный политический диалог и контакты" с Венесуэлой."У нас тоже до конца года будут крупные важные мероприятия", - добавил он.

https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html

https://ria.ru/20220308/kuba-1777197073.html

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Владимир Лаврентьев

куба, россия, мигель диас-канель бермудес, сергей рябков, москва, в мире