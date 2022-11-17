https://ria.ru/20221117/kuba-1832200921.html
Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе
Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе - РИА Новости, 17.11.2022
Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе
На следующей неделе президент Кубы Мигель Диас-Канелем Бермудес приедет с визитом в РФ, Москва также ведет интенсивный политический диалог с Венесуэлой и... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:15
2022-11-17T14:15
2022-11-17T14:36
куба
россия
мигель диас-канель бермудес
сергей рябков
москва
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На следующей неделе президент Кубы Мигель Диас-Канелем Бермудес приедет с визитом в РФ, Москва также ведет интенсивный политический диалог с Венесуэлой и планирует проведение крупных мероприятий, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Буквально в эти дни мы проводим серию важнейших мероприятий с нашим стратегическим партнером и союзником Кубой. Сегодня в Москве 19 заседание межправительственной комиссии, на следующей неделе мы будем приветствовать в Москве президента Республики Куба Бермудеса", - сказал он телеканалу RTVI.По словам Рябкова, Россия также ведет "интенсивный политический диалог и контакты" с Венесуэлой."У нас тоже до конца года будут крупные важные мероприятия", - добавил он.
https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html
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РИА Новости
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куба, россия, мигель диас-канель бермудес, сергей рябков, москва, в мире
Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Сергей Рябков, Москва, В мире
14:15 17.11.2022 (обновлено: 14:36 17.11.2022)
Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе
Замглавы МИД Рябков подтвердил приезд президента Кубы в Россию на следующей неделе