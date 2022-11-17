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Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
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Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года
Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года - РИА Новости, 17.11.2022
Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года
Более 16 миллионов путешественников посетили Краснодарский край с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:48
2022-11-17T18:48
туризм
новости - туризм
краснодарский край
россия
туризм
туристы
сочи
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Более 16 миллионов путешественников посетили Краснодарский край с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий."Наш регион принял уже более 16 миллионов отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года", — сказал Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форуме (СКИФ).Он добавил, что в регионе изменился качественный состав туристов: все больше гостей готовы тратить деньги на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых.С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Международный аэропорт Сочи работает штатно, в том числе в качестве временного хаба.
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новости - туризм, краснодарский край, россия, туризм, туристы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Россия, Туризм, туристы, Сочи
18:48 17.11.2022
 
Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года

Более 16 миллионов туристов посетили Краснодарский край с начала 2022 года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Более 16 миллионов путешественников посетили Краснодарский край с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.
"Наш регион принял уже более 16 миллионов отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года", — сказал Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форуме (СКИФ).
Он добавил, что в регионе изменился качественный состав туристов: все больше гостей готовы тратить деньги на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых.
С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Международный аэропорт Сочи работает штатно, в том числе в качестве временного хаба.
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