https://ria.ru/20221117/krasnodarskiykray-1832155568.html

Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года

Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года - РИА Новости, 17.11.2022

Краснодарский край принял более 16 миллионов туристов с начала года

Более 16 миллионов путешественников посетили Краснодарский край с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:48

2022-11-17T18:48

2022-11-17T18:48

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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Более 16 миллионов путешественников посетили Краснодарский край с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий."Наш регион принял уже более 16 миллионов отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года", — сказал Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форуме (СКИФ).Он добавил, что в регионе изменился качественный состав туристов: все больше гостей готовы тратить деньги на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых.С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Международный аэропорт Сочи работает штатно, в том числе в качестве временного хаба.

https://ria.ru/20221108/apsheronskiy-1828941866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, россия, туризм, туристы, сочи