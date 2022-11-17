https://ria.ru/20221117/koronavirus-1832142322.html

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1073 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:07

2022-11-17T11:07

2022-11-17T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1073 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1073, госпитализировано 170 человек, выздоровели 911 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1041 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 244 277 случаев коронавируса, выздоровели 3 052 992 человек, умерли 46 821 человека.

https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва