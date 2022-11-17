https://ria.ru/20221117/koronavirus-1832142322.html
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1073 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:07
2022-11-17T11:07
2022-11-17T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769456626_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_c3f7878e60f27a44309febebcab60df3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1073 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1073, госпитализировано 170 человек, выздоровели 911 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1041 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 244 277 случаев коронавируса, выздоровели 3 052 992 человек, умерли 46 821 человека.
https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769456626_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_084d5112c050318c37b309d388af770e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1073 новых случая заражения коронавирусом