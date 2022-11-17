https://ria.ru/20221117/kontakty-1832100526.html

Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными

Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными - РИА Новости, 17.11.2022

Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными

Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:57

2022-11-17T03:57

2022-11-17T03:57

олег степанов

россия

канада

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CTV.Заявление прозвучало в связи с инцидентом в Польше, где ранее на этой неделе в результате падения украинских зенитных ракет погибли двое мирных жителей."Это рискованная ситуация, я согласен с вами, и именно поэтому Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок, которые могли бы иметь тяжелые последствия", - сказал Степанов.Инцидент на территории страны-члена НАТО некоторые западные политики и СМИ первоначально преподносили как результат российского обстрела и спекулировали о возможности применения механизмов коллективной самообороны альянса.

https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

россия

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег степанов, россия, канада, украина, нато