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Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными - РИА Новости, 17.11.2022
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Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными - РИА Новости, 17.11.2022
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:57
2022-11-17T03:57
олег степанов
россия
канада
украина
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CTV.Заявление прозвучало в связи с инцидентом в Польше, где ранее на этой неделе в результате падения украинских зенитных ракет погибли двое мирных жителей."Это рискованная ситуация, я согласен с вами, и именно поэтому Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок, которые могли бы иметь тяжелые последствия", - сказал Степанов.Инцидент на территории страны-члена НАТО некоторые западные политики и СМИ первоначально преподносили как результат российского обстрела и спекулировали о возможности применения механизмов коллективной самообороны альянса.
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олег степанов, россия, канада, украина, нато
Олег Степанов, Россия, Канада, Украина, НАТО
03:57 17.11.2022
 
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными

Посол Степанов: Россия считает необходимым сохранять каналы связи с зарубежными военными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CTV.
Заявление прозвучало в связи с инцидентом в Польше, где ранее на этой неделе в результате падения украинских зенитных ракет погибли двое мирных жителей.
"Это рискованная ситуация, я согласен с вами, и именно поэтому Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок, которые могли бы иметь тяжелые последствия", - сказал Степанов.
Инцидент на территории страны-члена НАТО некоторые западные политики и СМИ первоначально преподносили как результат российского обстрела и спекулировали о возможности применения механизмов коллективной самообороны альянса.
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Олег СтепановРоссияКанадаУкраинаНАТО
 
 
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