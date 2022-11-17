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Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными - РИА Новости, 17.11.2022
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:57
2022-11-17T03:57
2022-11-17T03:57
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине, сказал посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CTV.Заявление прозвучало в связи с инцидентом в Польше, где ранее на этой неделе в результате падения украинских зенитных ракет погибли двое мирных жителей."Это рискованная ситуация, я согласен с вами, и именно поэтому Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок, которые могли бы иметь тяжелые последствия", - сказал Степанов.Инцидент на территории страны-члена НАТО некоторые западные политики и СМИ первоначально преподносили как результат российского обстрела и спекулировали о возможности применения механизмов коллективной самообороны альянса.
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олег степанов, россия, канада, украина, нато
Олег Степанов, Россия, Канада, Украина, НАТО
Посол России в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Посол Степанов: Россия считает необходимым сохранять каналы связи с зарубежными военными