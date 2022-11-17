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В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/kombinat-1832098251.html
В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината
В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината - РИА Новости, 17.11.2022
В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината
Здание учебно-производственного комбината в Горловке повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:57
2022-11-17T06:46
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Здание учебно-производственного комбината в Горловке повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки."Жители Калининского района Горловки сообщают, что обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждено здание районного УПК (учебно-производственный комбинат) в поселке Коксохимик", - написал Приходько в своей Telegram-канале.
https://ria.ru/20221113/gorlovka-1831145960.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК
02:57 17.11.2022 (обновлено: 06:46 17.11.2022)
 
В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината

Мэр Горловки: в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено здание комбината

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Здание учебно-производственного комбината в Горловке повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки.
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"Жители Калининского района Горловки сообщают, что обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждено здание районного УПК (учебно-производственный комбинат) в поселке Коксохимик", - написал Приходько в своей Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦКК
 
 
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