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В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината

В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината - РИА Новости, 17.11.2022

В Горловке в результате обстрелов повреждено здание комбината

Здание учебно-производственного комбината в Горловке повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:57

2022-11-17T02:57

2022-11-17T06:46

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Здание учебно-производственного комбината в Горловке повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки."Жители Калининского района Горловки сообщают, что обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждено здание районного УПК (учебно-производственный комбинат) в поселке Коксохимик", - написал Приходько в своей Telegram-канале.

https://ria.ru/20221113/gorlovka-1831145960.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк