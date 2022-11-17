https://ria.ru/20221117/kherson-1832277499.html

Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику

Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику - РИА Новости, 17.11.2022

Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику

Запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования с территории Херсонской области, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:48

2022-11-17T17:48

2022-11-17T18:25

херсонская область

владимир сальдо

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования с территории Херсонской области, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо."С 15 ноября 2022 года до особого распоряжения запретить вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале администрации Херсонской области.Контролировать перемещение таких технических средств через совместные блокпосты будет военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии."Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом Херсонской области", - отмечается в сообщении областной администрации.

https://ria.ru/20221117/kherson-1832213437.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия