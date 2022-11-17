https://ria.ru/20221117/kherson-1832277499.html
Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику
Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику - РИА Новости, 17.11.2022
Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику
Запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования с территории Херсонской области, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:48
2022-11-17T17:48
2022-11-17T18:25
херсонская область
владимир сальдо
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования с территории Херсонской области, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо."С 15 ноября 2022 года до особого распоряжения запретить вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале администрации Херсонской области.Контролировать перемещение таких технических средств через совместные блокпосты будет военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии."Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом Херсонской области", - отмечается в сообщении областной администрации.
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херсонская область , владимир сальдо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
17:48 17.11.2022 (обновлено: 18:25 17.11.2022)
Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику
Врио губернатора Херсонской области Сальдо запретил вывозить спецтехнику и оборудование