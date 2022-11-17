https://ria.ru/20221117/kapremont-1832140733.html

Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы в Москве выполнен на 40 процентов

Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы в Москве выполнен на 40 процентов - РИА Новости, 17.11.2022

Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы в Москве выполнен на 40 процентов

Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы в Москве завершен на 40%, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:00

2022-11-17T11:00

2022-11-17T11:00

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы в Москве завершен на 40%, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы", - говорится в сообщении."Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, к началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии. Необходимо перепрофилирование объекта, после капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр", - заявил Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.Заммэра подчеркнул, что системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, установленные в здании, выработали свой ресурс. Сейчас ведется их замена."В рамках проекта выполнены работы по усилению фундамента, укреплению дверных проемов и установке стояков центрального отопления с 1 по 4 этаж, замене покрытия кровли, оборудованию конструкций входных групп и крылец. В подвале полностью проведены демонтажные мероприятия для организации дополнительных помещений, гидроизоляция и утепление. Проводится демонтаж старого вентилируемого фасада, новый утеплим с помощью безопасных негорючих минераловатных плит", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты смонтируют в корпусе шесть современных лифтов со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж.Капитальный ремонт здания планируется завершить летом 2023 года.

https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html

https://realty.ria.ru/20221115/moskva-1830876783.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы