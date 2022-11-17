https://ria.ru/20221117/kadyrov-1832330744.html

Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации

Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022

Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя". РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:30

2022-11-17T20:30

2022-11-17T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя"."СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пообещал продолжить "славную традицию" и публиковать "интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике"."Ну что, СБУшники, посмотрим, кто кого найдет раньше", - добавил он.Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Из документа следует, что ему инкриминируется две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". По украинскому УК, они предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html

https://ria.ru/20221109/kadyrov-1830353177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамзан кадыров, служба безопасности украины