https://ria.ru/20221117/kadyrov-1832330744.html
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя". РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:30
2022-11-17T20:30
2022-11-17T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя"."СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пообещал продолжить "славную традицию" и публиковать "интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике"."Ну что, СБУшники, посмотрим, кто кого найдет раньше", - добавил он.Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Из документа следует, что ему инкриминируется две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". По украинскому УК, они предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html
https://ria.ru/20221109/kadyrov-1830353177.html
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в мире, рамзан кадыров, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации
Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным в ходе удачного боя