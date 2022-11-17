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Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/kadyrov-1832330744.html
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя". РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:30
2022-11-17T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя"."СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пообещал продолжить "славную традицию" и публиковать "интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике"."Ну что, СБУшники, посмотрим, кто кого найдет раньше", - добавил он.Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Из документа следует, что ему инкриминируется две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". По украинскому УК, они предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html
https://ria.ru/20221109/kadyrov-1830353177.html
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в мире, рамзан кадыров, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины
20:30 17.11.2022
 
Кадыров сообщил о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации

Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным в ходе удачного боя

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, плененным "в ходе удачного боя".
"СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 23:19
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Он пообещал продолжить "славную традицию" и публиковать "интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике".
"Ну что, СБУшники, посмотрим, кто кого найдет раньше", - добавил он.
Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Из документа следует, что ему инкриминируется две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". По украинскому УК, они предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровСлужба безопасности Украины
 
 
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