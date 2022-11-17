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Эксперты рассказали о работе культурных площадок в продвижении инклюзии

Эксперты рассказали о работе культурных площадок в продвижении инклюзии - РИА Новости, 17.11.2022

Эксперты рассказали о работе культурных площадок в продвижении инклюзии

В Международный день толерантности в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная теме инклюзии в учреждениях культуры, а также... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:00

2022-11-17T18:00

2022-11-17T18:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 ноя – Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. В Международный день толерантности в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная теме инклюзии в учреждениях культуры, а также созданию и реализации образовательного проекта "Культура.Inc". Организатором встречи выступил Еврейский музей и центр толерантности. В дискуссии приняли участие исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская, директор Центра толерантности Анна Макарчук, директор Государственного музея — культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского Игорь Думенко и исполнительный директор благотворительного фонда "Абсолют-Помощь" Анна Скоробогатова.Эксперты обсудили роль культурных площадок в укреплении ценностей инклюзии и создании пространства для социализации и самореализации людей с инвалидностью и других социально уязвимых групп общества, важность культурных институций как акторов позитивных социальных инноваций и площадок конструктивного диалога людей разных культур, социальных групп, мировоззрений, а также вопросы подготовки специалистов, формирующих качественную среду и сервисы для людей с ОВЗ в учреждениях культуры.Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности:"В этом году нашему музею исполняется 10 лет. С момента открытия Еврейского музея и центра толерантности в 2012 году мы зарекомендовали себя не только как один из самых технологичных музеев Москвы, но и как выставочное пространство, доступное для самых разных посетителей. Инклюзия — приоритетное для нас направление. К каждому проекту мы разрабатываем специальную инклюзивную программу, чтобы с нашими выставками, лекциями, тренингами, мастер-классами и дискуссиями мог познакомиться каждый. Например, в экспозициях устанавливаются тактильные модели, а встречи со спикерами сопровождаются переводом на русский жестовый язык. Опыт показал, что адаптация площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья — регулярный труд. Для этого мы привлекаем высококвалифицированных специалистов, опытных партнеров из благотворительных и социальных фондов, коллег из других музеев".Анна Макарчук, директор Центра толерантности:"Сегодня Международный день толерантности, день, который учрежден ООН для того, чтобы напомнить нам о важных вещах, о том, как научиться жить в мире разнообразия. Сегодняшний день — это повод задуматься о людях с инвалидностью, которые живут вокруг нас и, может быть, именно сегодня вам захочется зайти на платформу “Культура.Inc” и чуть больше узнать о том, как общаться с ними. Проект “Культура.Inc” изначально был задуман, чтобы помочь нам самим — Еврейскому музею и центру толерантности — стать более инклюзивными. В определенный момент мы заметили, что наши волонтеры — люди с высокой этической планкой по отношению к себе и эмпатией к людям — испытывают сложности при взаимодействии с людьми с инвалидностью. Поговорив с ними, мы поняли, что они просто не знают, как общаться с ними и боятся сделать что-то не так. Так появилась идея создания обучающей программы: сначала мы создали офлайн-школу, в которой обучили наших волонтеров и сотрудников, а позднее доработали, мультиплицировали и сделали проект доступным для самых разных площадок, разных музеев".Игорь Думенко, директор Государственного музея — культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского:"Инклюзия основана на идее включающего общества. Она означает изменение общества и его социальных институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали включению человека другой расы, вероисповедания, культуры, человека с инвалидностью. Что такое инклюзия для отечественных социальных институтов? Самое главное — это включение человека с инвалидностью в общество. Работа в этом направлении ведется уже не первый год. Социальная модель понимания инвалидности началась с ратификации нашей страной конвенции ООН и создания программы “Доступная среда”, которая уже больше 10 лет реализуется на территории России. В первую очередь, конечно, было обращено внимание на преодоление средовых барьеров, все что связано с архитектурными и техническими решениями. Следующим шагом стало развитие компетенций специалистов, которые встречают посетителей с инвалидностью. Это развитие тех коммуникативных навыков, которые необходимы для того, чтобы человек полноценно воспринимал все культурные ценности и блага. И “Культура.Inc” — это программа, создающая на базе культурной институции условия, где человек с инвалидностью полноценно воспринимает все эти культурные блага, будь то музей, библиотека или другое культурно-досуговое учреждение".Анна Скоробогатова, исполнительный директор благотворительного фонда "Абсолют-Помощь":"Может показаться, что наше общество пренебрегает людьми с инвалидностью, но это не так. Дело в том, что мало кто из нас знает, как правильно общаться, мы боимся предложить помощь и сделать ошибку. И “Культура.Inc” как раз тот проект, который позволяет эти барьеры снимать. Он дает, казалось бы, базовые, но очень важные советы. Например, заканчивая разговор с незрячим человеком, обязательно попрощаться или, разговаривая с глухим человеком, отвечать на вопросы того, кто их задает, а не переводит… Наш фонд уже 20 лет помогает изменить отношение общества к инвалидности, и задача “Культуры.Inc” заключается именно в этом. Мне очень нравится понятность этого проекта и, конечно, его результаты — более 85% обучающихся доходит до финала курса, а это большая редкость".Платформа "Культура.Inc"— обучающее онлайн-пространство, где сотрудники культурных площадок и волонтеры культуры в игровой форме могут больше узнать о людях с инвалидностью. Онлайн-обучение организовано в формате case study. Основным его содержанием являются иллюстрированные кейсы, созданные совместно с профильными НКО. Вместе с главными героями пользователи попадают в типовые ситуации взаимодействия с людьми с инвалидностью в стенах учреждений культуры и других общественных городских пространств. Каждая ситуация включает разные варианты поведения главного героя, которые описывают как ошибочные, так и верные действия. Все варианты сопровождаются экспертными пояснениями. Те участники, кто справляется с тестом, получают именной электронный сертификат. А самое главное, развивают свои компетенции в общении с людьми с инвалидностью, чувствуют себя увереннее в различных коммуникативных ситуациях и превращаются в тех людей, благодаря которым культурные площадки становятся более дружественными для всех посетителей.В 2022 на платформе открылось два новых модуля: 1) общение с незрячими и слабовидящими людьми; 2) взаимодействие с людьми с двигательными нарушениями. На данный момент на платформе обучились более 50 тысячпользователей из 84 регионов России.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы