Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/inflyatsiya-1832181143.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента - РИА Новости, 17.11.2022
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:07
2022-11-17T13:07
экономика
евростат
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.
https://ria.ru/20221116/bankrot-1832081296.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евростат, в мире
Экономика, Евростат, В мире
13:07 17.11.2022
 
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до рекордных 10,6 процента

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 22:57
Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение
 
ЭкономикаЕвростатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала