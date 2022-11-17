https://ria.ru/20221117/inflyatsiya-1832181143.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента - РИА Новости, 17.11.2022

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:07

2022-11-17T13:07

2022-11-17T13:07

экономика

евростат

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.

https://ria.ru/20221116/bankrot-1832081296.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евростат, в мире