https://ria.ru/20221117/inflyatsiya-1832181143.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента - РИА Новости, 17.11.2022
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:07
2022-11-17T13:07
2022-11-17T13:07
экономика
евростат
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.
https://ria.ru/20221116/bankrot-1832081296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евростат, в мире
Экономика, Евростат, В мире
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до рекордных 10,6 процента