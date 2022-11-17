https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832149693.html

Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Триполи

Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Триполи - РИА Новости, 17.11.2022

Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Триполи

Самолет с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом на борту приземлился в Триполи, однако дипломат отказался выходить и улетел обратно, заявили РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:28

2022-11-17T11:28

2022-11-17T13:26

в мире

ливия

триполи

мид греции‎

никос дендиас

акиля салех

мевлют чавушоглу

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/28/1562052860_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_98e727d3c2d11a3291c4407c8e0d35d7.jpg

КАИР, 17 ноя — РИА Новости. Самолет с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом на борту приземлился в Триполи, однако дипломат отказался выходить и улетел обратно, заявили РИА Новости в МИД Ливии.Ведомство сообщило, что одобрило его визит "несмотря на несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии", а в аэропорту его ожидала лично министр иностранных дел правительства национального единства Наджля Манкуш."Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин", — говорится в полученном РИА Новости комментарии.По данным афинского агентства новостей AMHA, это произошло из-за нарушения договоренностей со стороны Триполи. Так, посещение этого города изначально вообще не входило в программу официального визита Дендиаса, однако, как утверждается, председатель президентского совета Ливии Мохамед Менфи попросил греческого министра о встрече. Переговоры согласовали с условием, что на них будут присутствовать только Дендиас и Менфи. Когда стояло ясно, что в аэропорт прибыла Манкуш, греческая делегация решила немедленно уехать в Бенгази.Источники AMHA в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой" и расценили это как попытку шантажа министра.Манкуш, входящая в состав временного правительства, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, в том числе ведении геологоразведки. Греция не признала договор, как и предшествовавший ему меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам, который президент Турции Тайип Эрдоган подписал с главой Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.Последний стал причиной дипломатических споров. Анкара опубликовала карту морских зон с учетом этого документа, согласно которой к Турции отходит значительная часть вод, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.Афины обвинили турецкие власти в посягательстве на суверенные права Греции, те в ответ заявили, что новая карта составлена с учетом международного права.Позиция греческой стороны заключается в том, что срок полномочий ПНС истек, и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений. Того же придерживается и ливийский парламент.В свою очередь, Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом договоры о разграничении морских зон. Соглашение с Египтом включает и зоны, обозначенные в турецко-ливийском меморандуме.

https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html

https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html

https://ria.ru/20221116/nato-1832044657.html

ливия

триполи

греция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, мид греции‎, никос дендиас, акиля салех, мевлют чавушоглу, греция, турция, оон