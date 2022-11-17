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Биография Александра Горшкова - РИА Новости, 17.11.2022
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Биография Александра Горшкова
Биография Александра Горшкова - РИА Новости, 17.11.2022
Биография Александра Горшкова
Президент Федерации фигурного катания на коньках России, первый в истории фигурного катания на коньках олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Георгиевич РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:07
2022-11-17T11:07
справки
александр горшков (ффккр)
москва
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России, первый в истории фигурного катания на коньках олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Георгиевич Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве. В 1970 году окончил Государственный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).Фигурным катанием начал заниматься в шесть лет в школе "Салют". Сначала занимался одиночным катанием, затем парным. В танцы на льду перешел в 1965 году, первой партнершей была Ирина Нечкина. С 1966 года Александр Горшков выступал вместе с Людмилой Пахомовой (1946-1986; с 1970 года была его супругой) под руководством тренера Елены Чайковской, представлял спортивное общество "Динамо". В 1969 году они стали чемпионатами СССР по фигурному катанию в танцах на льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию в 1969 году Пахомова и Горшков завоевали бронзовую медаль, а спустя месяц на первенстве мира они поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета.В 1970 году Людмила Пахомова и Александр Горшков впервые стали чемпионами Европы и мира.Необычные лирические программы, основанные на достижениях русской и советской балетной и музыкальной школ, позволили Горшкову и Пахомовой стать многолетними лидерами мирового спорта в спортивных танцах на льду. Среди наиболее известных танцев дуэта – "Танго Романтика", "Кумпарсита", "Вальс" Арама Хачатуряна, "Памяти Луи Армстронга" и др.Они стали чемпионами СССР в 1969-1971, 1973-1975 годах, чемпионами Европы в 1970-1971, 1973-1976 годах, чемпионами мира в 1970-1974, 1976 годах; серебряными призерами чемпионата мира (1969).В 1976 году в Инсбруке (Австрия) они стали первыми в истории зимних Олимпийских игр чемпионами по фигурному катанию в танцах на льду. В этом же году Горшков и Пахомова завершили спортивную карьеру.После окончания карьеры Александр Горшков работал тренером в Госкомспорте СССР (1977-1992).С 1992 по 2010 год года возглавлял управление международных связей Олимпийского комитета России (ОКР). С 2001 года являлся членом исполкома ОКР. Занимался судейством. С 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.С 2010 года Александр Горшков занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Был главным тренером сборной команды России по фигурному катанию на коньках.Являлся соучредителем образовательного фонда "Талант и успех". 17 ноября 2022 года стало известно, что Александр Горшков скончался. Александр Горшков – заслуженный мастер спорта (1970), заслуженный тренер СССР (1988), заслуженный работник физической культуры РФ (1997).Был награжден орденами "Знак Почета" (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2022, 2007), Почета (2014), Дружбы (2018). Удостоен благодарности президента РФ (2007).В 1988 году Горшков и Пахомова за вклад в развитие танцев на льду и спортивные достижения были избраны почетными членами "Музея Славы Федерации фигурного катания США".Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, александр горшков (ффккр), москва
Справки, Александр Горшков (ФФККР), Москва
11:07 17.11.2022
 

Биография Александра Горшкова

© Владимир ТрефиловГлава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков
© Владимир Трефилов
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России, первый в истории фигурного катания на коньках олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Георгиевич Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве.
В 1970 году окончил Государственный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).
Фигурным катанием начал заниматься в шесть лет в школе "Салют". Сначала занимался одиночным катанием, затем парным.
В танцы на льду перешел в 1965 году, первой партнершей была Ирина Нечкина. С 1966 года Александр Горшков выступал вместе с Людмилой Пахомовой (1946-1986; с 1970 года была его супругой) под руководством тренера Елены Чайковской, представлял спортивное общество "Динамо".
В 1969 году они стали чемпионатами СССР по фигурному катанию в танцах на льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию в 1969 году Пахомова и Горшков завоевали бронзовую медаль, а спустя месяц на первенстве мира они поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета.
В 1970 году Людмила Пахомова и Александр Горшков впервые стали чемпионами Европы и мира.
Необычные лирические программы, основанные на достижениях русской и советской балетной и музыкальной школ, позволили Горшкову и Пахомовой стать многолетними лидерами мирового спорта в спортивных танцах на льду. Среди наиболее известных танцев дуэта – "Танго Романтика", "Кумпарсита", "Вальс" Арама Хачатуряна, "Памяти Луи Армстронга" и др.
Они стали чемпионами СССР в 1969-1971, 1973-1975 годах, чемпионами Европы в 1970-1971, 1973-1976 годах, чемпионами мира в 1970-1974, 1976 годах; серебряными призерами чемпионата мира (1969).
В 1976 году в Инсбруке (Австрия) они стали первыми в истории зимних Олимпийских игр чемпионами по фигурному катанию в танцах на льду. В этом же году Горшков и Пахомова завершили спортивную карьеру.
После окончания карьеры Александр Горшков работал тренером в Госкомспорте СССР (1977-1992).
С 1992 по 2010 год года возглавлял управление международных связей Олимпийского комитета России (ОКР). С 2001 года являлся членом исполкома ОКР.
Занимался судейством. С 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.
С 2010 года Александр Горшков занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.
Был главным тренером сборной команды России по фигурному катанию на коньках.
Являлся соучредителем образовательного фонда "Талант и успех".
17 ноября 2022 года стало известно, что Александр Горшков скончался.
Александр Горшков – заслуженный мастер спорта (1970), заслуженный тренер СССР (1988), заслуженный работник физической культуры РФ (1997).
Был награжден орденами "Знак Почета" (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2022, 2007), Почета (2014), Дружбы (2018). Удостоен благодарности президента РФ (2007).
В 1988 году Горшков и Пахомова за вклад в развитие танцев на льду и спортивные достижения были избраны почетными членами "Музея Славы Федерации фигурного катания США".
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиАлександр Горшков (ФФККР)Москва
 
 
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