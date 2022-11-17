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В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах - РИА Новости, 17.11.2022
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В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах
В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах
Проблему газификации и электроснабжения следует сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:54
2022-11-17T11:54
жкх
госдума рф
шолбан кара-оол
природный газ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Проблему газификации и электроснабжения следует сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на парламентских слушаниях на тему "Об эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух"."В Сибири добывается газ, и при этом сибирские города на сегодняшний день не обеспечены газоснабжением... Поэтому предложил бы обратить внимание на данную проблему", - сказал он.По словам парламентария, электроснабжение следует также взять за приоритетное направление."Было бы здорово, если бы мы электроснабжение взяли бы как одно из главных приоритетных направлений, которое можно было бы в этих условиях пересмотреть", - добавил депутат.
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жкх, госдума рф, шолбан кара-оол, природный газ
ЖКХ, Госдума РФ, Шолбан Кара-оол, Природный газ
11:54 17.11.2022
 
В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах

Депутат Кара-оол: проблема газификации и электроснабжения Сибири должна быть приоритетной

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкШолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Шолбан Кара-оол . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Проблему газификации и электроснабжения следует сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на парламентских слушаниях на тему "Об эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух".
"В Сибири добывается газ, и при этом сибирские города на сегодняшний день не обеспечены газоснабжением... Поэтому предложил бы обратить внимание на данную проблему", - сказал он.
По словам парламентария, электроснабжение следует также взять за приоритетное направление.
"Было бы здорово, если бы мы электроснабжение взяли бы как одно из главных приоритетных направлений, которое можно было бы в этих условиях пересмотреть", - добавил депутат.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
 
ЖКХГосдума РФШолбан Кара-оолПриродный газ
 
 
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