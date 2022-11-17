https://ria.ru/20221117/gaz-1832157367.html

В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах

В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме обратили внимание на проблему газификации в регионах

Проблему газификации и электроснабжения следует сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:54

2022-11-17T11:54

2022-11-17T11:54

жкх

госдума рф

шолбан кара-оол

природный газ

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Проблему газификации и электроснабжения следует сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на парламентских слушаниях на тему "Об эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух"."В Сибири добывается газ, и при этом сибирские города на сегодняшний день не обеспечены газоснабжением... Поэтому предложил бы обратить внимание на данную проблему", - сказал он.По словам парламентария, электроснабжение следует также взять за приоритетное направление."Было бы здорово, если бы мы электроснабжение взяли бы как одно из главных приоритетных направлений, которое можно было бы в этих условиях пересмотреть", - добавил депутат.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

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жкх, госдума рф, шолбан кара-оол, природный газ