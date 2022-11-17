https://ria.ru/20221117/gaz-1832133385.html
Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов
Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов - РИА Новости, 17.11.2022
Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов
Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов теряют 9% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:30
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европа
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов теряют 9% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1127,6 доллара за тысячу кубометров (–7,9%). По состоянию на 10.02 мск их стоимость составляет 1111,5 доллара (–9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1224,8 доллара за тысячу кубометров.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.
https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, европа
10:28 17.11.2022 (обновлено: 10:30 17.11.2022)
Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов
ICE: биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов потеряли девять процентов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов теряют 9% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах
, открыли торги у отметки 1127,6 доллара за тысячу кубометров (–7,9%). По состоянию на 10.02 мск их стоимость составляет 1111,5 доллара (–9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1224,8 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.