https://ria.ru/20221117/gaz-1832133385.html

Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов

Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов - РИА Новости, 17.11.2022

Биржевые цены на газ в первые минуты торгов потеряли девять процентов

Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов теряют 9% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:30

экономика

европа

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов теряют 9% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1127,6 доллара за тысячу кубометров (–7,9%). По состоянию на 10.02 мск их стоимость составляет 1111,5 доллара (–9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1224,8 доллара за тысячу кубометров.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.

https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа