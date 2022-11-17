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Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан - РИА Новости, 17.11.2022
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Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан
Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан - РИА Новости, 17.11.2022
Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан
Центр в Подгорице, о создании которого договорились Франция, Словения и Черногория, начнет работу весной 2023 года, сообщается в коммюнике французского МИД в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:55
2022-11-17T16:55
в мире
франция
черногория
подгорица (город)
себастьян лекорню
словения
кибербезопасность
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Центр в Подгорице, о создании которого договорились Франция, Словения и Черногория, начнет работу весной 2023 года, сообщается в коммюнике французского МИД в четверг."Франция, Черногория и Словения подписали в Подгорице соглашение о намерении создать Центр по укреплению кибербезопасности на Восточных Балканах. Он будет расположен в Черногории и начнет работу весной", - говорится в сообщении.Целью создания этого центра является обучение провайдеров и экспертов в регионе, а также "усиление возможностей администраций стран Балканского полуострова по оперативному реагированию на киберугрозы". Центр будет заниматься вопросами киберпреступности, кибербезопасности и цифровой дипломатии. Проект создается в рамках усиления присутствия Франции на Восточных Балканах и укрепит ее сотрудничество со странами региона, отмечается в коммюнике.Франция в последнее время наращивает присутствие в Восточной Европе. Ранее в ноябре глава минобороны страны Себастьян Лекорню в ходе визита в Бухарест объявил об открытии французской военной базы в Румынии, где будут базироваться 700 французских солдат с целью укрепления восточного фланга НАТО.
https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html
франция
черногория
подгорица (город)
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в мире, франция, черногория, подгорица (город), себастьян лекорню, словения, кибербезопасность
В мире, Франция, Черногория, Подгорица (город), Себастьян Лекорню, Словения, Кибербезопасность
16:55 17.11.2022
 
Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан

Франция создаст в Подгорице центр по кибербезопасности для Словении и Черногории

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Центр в Подгорице, о создании которого договорились Франция, Словения и Черногория, начнет работу весной 2023 года, сообщается в коммюнике французского МИД в четверг.
"Франция, Черногория и Словения подписали в Подгорице соглашение о намерении создать Центр по укреплению кибербезопасности на Восточных Балканах. Он будет расположен в Черногории и начнет работу весной", - говорится в сообщении.
Целью создания этого центра является обучение провайдеров и экспертов в регионе, а также "усиление возможностей администраций стран Балканского полуострова по оперативному реагированию на киберугрозы". Центр будет заниматься вопросами киберпреступности, кибербезопасности и цифровой дипломатии. Проект создается в рамках усиления присутствия Франции на Восточных Балканах и укрепит ее сотрудничество со странами региона, отмечается в коммюнике.
Франция в последнее время наращивает присутствие в Восточной Европе. Ранее в ноябре глава минобороны страны Себастьян Лекорню в ходе визита в Бухарест объявил об открытии французской военной базы в Румынии, где будут базироваться 700 французских солдат с целью укрепления восточного фланга НАТО.
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В миреФранцияЧерногорияПодгорица (город)Себастьян ЛекорнюСловенияКибербезопасность
 
 
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