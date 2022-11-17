https://ria.ru/20221117/frantsiya-1832257949.html

Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан

Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан - РИА Новости, 17.11.2022

Франция создаст центр по кибербезопасности для Восточных Балкан

Центр в Подгорице, о создании которого договорились Франция, Словения и Черногория, начнет работу весной 2023 года, сообщается в коммюнике французского МИД в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:55

2022-11-17T16:55

2022-11-17T16:55

в мире

франция

черногория

подгорица (город)

себастьян лекорню

словения

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_d5ed97cedc2d1b5215b343df24d6e3a0.jpg

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Центр в Подгорице, о создании которого договорились Франция, Словения и Черногория, начнет работу весной 2023 года, сообщается в коммюнике французского МИД в четверг."Франция, Черногория и Словения подписали в Подгорице соглашение о намерении создать Центр по укреплению кибербезопасности на Восточных Балканах. Он будет расположен в Черногории и начнет работу весной", - говорится в сообщении.Целью создания этого центра является обучение провайдеров и экспертов в регионе, а также "усиление возможностей администраций стран Балканского полуострова по оперативному реагированию на киберугрозы". Центр будет заниматься вопросами киберпреступности, кибербезопасности и цифровой дипломатии. Проект создается в рамках усиления присутствия Франции на Восточных Балканах и укрепит ее сотрудничество со странами региона, отмечается в коммюнике.Франция в последнее время наращивает присутствие в Восточной Европе. Ранее в ноябре глава минобороны страны Себастьян Лекорню в ходе визита в Бухарест объявил об открытии французской военной базы в Румынии, где будут базироваться 700 французских солдат с целью укрепления восточного фланга НАТО.

https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html

франция

черногория

подгорица (город)

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, черногория, подгорица (город), себастьян лекорню, словения, кибербезопасность