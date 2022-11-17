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Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву - РИА Новости, 17.11.2022
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Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву
Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву - РИА Новости, 17.11.2022
Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву
Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:13
2022-11-17T14:13
в мире
антти кайкконен
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское минобороны."Финляндия передает Украине больше военного оборудования. Президент республики принял решение об этом сегодня, 17.11.2022, по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину", - говорится в сообщении.Общая стоимость военного оборудования за всё время, отправленного Финляндией на Украину, составляет 160,4 миллиона евро."Этот пакет военного оборудования - самый крупный из всех, которые мы отправляли до сих пор", - приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи не разглашается, уточняет минобороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html
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в мире, антти кайкконен, украина, финляндия
В мире, Антти Кайкконен, Украина, Финляндия
14:13 17.11.2022
 
Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву

Минобороны Финляндии объявило о самой крупной партии военной помощи Киеву

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское минобороны.
"Финляндия передает Украине больше военного оборудования. Президент республики принял решение об этом сегодня, 17.11.2022, по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину", - говорится в сообщении.
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Общая стоимость военного оборудования за всё время, отправленного Финляндией на Украину, составляет 160,4 миллиона евро.
"Этот пакет военного оборудования - самый крупный из всех, которые мы отправляли до сих пор", - приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи не разглашается, уточняет минобороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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