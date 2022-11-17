https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html

Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву

Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву - РИА Новости, 17.11.2022

Финляндия объявила о самой крупной партии военной помощи Киеву

Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:13

в мире

антти кайкконен

украина

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское минобороны."Финляндия передает Украине больше военного оборудования. Президент республики принял решение об этом сегодня, 17.11.2022, по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину", - говорится в сообщении.Общая стоимость военного оборудования за всё время, отправленного Финляндией на Украину, составляет 160,4 миллиона евро."Этот пакет военного оборудования - самый крупный из всех, которые мы отправляли до сих пор", - приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи не разглашается, уточняет минобороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html

https://ria.ru/20221116/pomosch-1832032585.html

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антти кайкконен, украина, финляндия