https://ria.ru/20221117/finansirovanie-1832140116.html
Мезенцев: финансирование "чернобыльских программ" продолжат
Мезенцев: финансирование "чернобыльских программ" продолжат - РИА Новости, 17.11.2022
Мезенцев: финансирование "чернобыльских программ" продолжат
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что финансирование из союзного бюджета мероприятий программ по теме защиты... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:56
2022-11-17T10:56
2022-11-17T10:56
союзное государство
россия
белоруссия
чернобыльская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что финансирование из союзного бюджета мероприятий программ по теме защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет продолжено."Важно подтвердить работу, которая идет в форматах Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. За период работы этих программ, а их было утверждено пять, и реализация пятой завершается в текущем году, израсходовано 4 миллиарда 816 миллионов российских рублей. Уже в проектах бюджета следующего года и на период до 2026 года мы запланировали 1 миллиард 595 миллионов российских рублей на поддержку той же программы", - сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске во время посещения делегацией МЧС РФ образовательного центра безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС Белоруссии.Он заверил, что бюджет Союзного государства "неизменно реализуется в этом направлении".Мезенцев также рассказал, что во время посещения делегацией МЧС России белорусского предприятия "Пожснаб" был представлен уже испытанный образец высокотехнологичной техники, которая может работать в труднопроходимой местности, и подчеркнул, что работы по созданию образца были профинансированы за счет союзного бюджета.Мезенцев выразил уверенность, что в ходе переговоров главы МЧС Белоруссии и МЧС России определят пути по укреплению взаимодействия между ведомствами, в том числе в сфере обучения личного состава. Он считает, что министерства могут выйти "на возможную единую программу сотрудничества по аналогии с практикой силовых ведомств (Белоруссии и России - ред.) – минобороны, МВД, пограничные службы".
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831932207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, чернобыльская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Чернобыльская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Минск, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что финансирование из союзного бюджета мероприятий программ по теме защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет продолжено.
"Важно подтвердить работу, которая идет в форматах Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. За период работы этих программ, а их было утверждено пять, и реализация пятой завершается в текущем году, израсходовано 4 миллиарда 816 миллионов российских рублей. Уже в проектах бюджета следующего года и на период до 2026 года мы запланировали 1 миллиард 595 миллионов российских рублей на поддержку той же программы", - сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске
во время посещения делегацией МЧС РФ образовательного центра безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС Белоруссии.
Он заверил, что бюджет Союзного государства "неизменно реализуется в этом направлении".
Мезенцев также рассказал, что во время посещения делегацией МЧС России белорусского предприятия "Пожснаб" был представлен уже испытанный образец высокотехнологичной техники, которая может работать в труднопроходимой местности, и подчеркнул, что работы по созданию образца были профинансированы за счет союзного бюджета.
Мезенцев выразил уверенность, что в ходе переговоров главы МЧС Белоруссии и МЧС России определят пути по укреплению взаимодействия между ведомствами, в том числе в сфере обучения личного состава. Он считает, что министерства могут выйти "на возможную единую программу сотрудничества по аналогии с практикой силовых ведомств (Белоруссии и России - ред.) – минобороны, МВД, пограничные службы".