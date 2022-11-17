https://ria.ru/20221117/filosofiya-1831560021.html

Всемирный день философии

Всемирный день философии - РИА Новости, 17.11.2022

Всемирный день философии

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Всемирный день философии (World Philosophy Day). В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:31

2022-11-17T02:31

2022-11-17T02:31

справки

всемирный день философии

в мире

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Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Всемирный день философии (World Philosophy Day). В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября.Инициатива проведения Всемирного дня философии принадлежит Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С 2002 года, в рамках обычной программы ЮНЕСКО, в ее штаб-квартире и подразделениях на местах отмечался День философии.В 2005 году в Париже (Франция) на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был провозглашен Всемирный день философии. Цель проведения праздника во всемирном масштабе – благотворное влияние этого дня на продвижение преподавания философии, которое отсутствует в учебных программах во многих странах и занимает слабую и неопределенную позицию. Кроме того, мероприятие способно привлечь внимание к непреходящей ценности философии для развития человеческой мысли.Во Всемирный день философии ЮНЕСКО призывает всех своих партнеров организовывать философские беседы, дебаты, конференции, мастер-классы, культурные мероприятия и презентации. К участию в мероприятиях могут быть приглашены философы и ученые из всех областей естественных и социальных наук, преподаватели и другие работники системы образования, учащиеся, журналисты и другие представители средств массовой информации, а также широкая публика.Философия – не только увлекательная научная дисциплина, но и практика повседневной жизни, способная преобразовывать общества. Знакомя нас с многообразием существующих в мире интеллектуальных течений, философия способствует диалогу культур.ЮНЕСКО отмечает, что философия является дисциплиной, которая поощряет критическое и независимое мышление и способна работать в направлении лучшего понимания мира и поощрения терпимости и мира.Таким образом, философия помогает понять и ответить на основные проблемы современности, а также создает условия, необходимые для осуществления перемен.В числе проблем, которые занимают современных философов, больше всего тех, которые связаны с человеческой природой, границами морального выбора и развитием цивилизаций. 16-18 ноября 2022 года в Париже в ознаменование Всемирного дня философии ЮНЕСКО и Национальная студия современного искусства Le Fresnoy организуют симпозиум и выставку "Человек будущего". В России ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню философии. В честь праздника свои программы представляют российские университеты, они проводят философские недели, слэмы, студенческие олимпиады, молодежные фестивали, научно-образовательные конференции. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день философии , в мире