https://ria.ru/20221117/fechtival-1832233073.html

Подведены итоги всероссийского фестиваля "Кубанский казачий Спас"

Подведены итоги всероссийского фестиваля "Кубанский казачий Спас" - РИА Новости, 17.11.2022

Подведены итоги всероссийского фестиваля "Кубанский казачий Спас"

Подведены итоги четвертого всероссийского фестиваля казачьей культуры и казачьих боевых искусств "Кубанский казачий Спас". Победителей и призеров фестиваля... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:43

2022-11-17T15:43

2022-11-17T15:43

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подведены итоги четвертого всероссийского фестиваля казачьей культуры и казачьих боевых искусств "Кубанский казачий Спас". Победителей и призеров фестиваля объявили на церемонии в кубанском казачьем центре "Баско" города Геленджика.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, в 2022 году событие уже традиционно проходило онлайн. В конкурсе проявили себя более 250 участников из различных регионов страны. В частности, в фестивале приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся средних школ, кадетских корпусов, высших учебных заведений, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители."Для меня было большой радостью увидеть, что культуру казачьего народа любят, знают и берегут во многих регионах России и в ближнем зарубежье! Благодарю каждый коллектив, каждого участника фестиваля за то, что сохраняете свое, исконное, вековечное! Все участники фестиваля продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства", – отметил председатель жюри фестиваля, атаман кубанского казачьего центра "Баско" Сергей Тархов.Отмечается, что основные цели фестиваля – это возрождение, сохранение и развитие казачьей культуры, традиций, в том числе казачьих боевых искусств.

https://ria.ru/20221014/igry-1824183652.html

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российское казачество, россия