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Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев - РИА Новости, 17.11.2022
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Липецкая область
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Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев
Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев - РИА Новости, 17.11.2022
Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев
Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:57
2022-11-17T10:57
липецкая область
игорь артамонов
херсонская область
общество
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, 55 сотрудников предприятий "Липецкие автобусные линии" и "Липецкпассажиртранс" поехали добровольно в зону СВО. Они несколько недель, рискуя своими жизнями, под обстрелами, вывозили мирных жителей в Крым. В основном пришлось эвакуировать инвалидов, пожилых и детей, в том числе детдомовских.Артамонов отметил, что накануне липчане вернулись домой. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать, а также вручил награды."Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, херсонская область , общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Херсонская область , Общество
10:57 17.11.2022
 

Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиНаграждение липецких водителей, которые принимали участие в эвакуации жителей Херсона
Награждение липецких водителей, которые принимали участие в эвакуации жителей Херсона - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Награждение липецких водителей, которые принимали участие в эвакуации жителей Херсона
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, 55 сотрудников предприятий "Липецкие автобусные линии" и "Липецкпассажиртранс" поехали добровольно в зону СВО. Они несколько недель, рискуя своими жизнями, под обстрелами, вывозили мирных жителей в Крым. В основном пришлось эвакуировать инвалидов, пожилых и детей, в том числе детдомовских.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Артамонов отметил, что накануне липчане вернулись домой. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать, а также вручил награды.
"Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновХерсонская областьОбщество
 
 
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