https://ria.ru/20221117/evakuatsiya-1832139065.html
Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев
Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев - РИА Новости, 17.11.2022
Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев
Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:57
2022-11-17T10:57
2022-11-17T10:57
липецкая область
игорь артамонов
херсонская область
общество
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, 55 сотрудников предприятий "Липецкие автобусные линии" и "Липецкпассажиртранс" поехали добровольно в зону СВО. Они несколько недель, рискуя своими жизнями, под обстрелами, вывозили мирных жителей в Крым. В основном пришлось эвакуировать инвалидов, пожилых и детей, в том числе детдомовских.Артамонов отметил, что накануне липчане вернулись домой. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать, а также вручил награды."Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, херсонская область , общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Херсонская область , Общество
ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, 55 сотрудников предприятий "Липецкие автобусные линии" и "Липецкпассажиртранс" поехали добровольно в зону СВО. Они несколько недель, рискуя своими жизнями, под обстрелами, вывозили мирных жителей в Крым. В основном пришлось эвакуировать инвалидов, пожилых и детей, в том числе детдомовских.
Артамонов
отметил, что накануне липчане вернулись домой. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать, а также вручил награды.
"Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность", – сказал Артамонов.