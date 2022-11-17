https://ria.ru/20221117/evakuatsiya-1832139065.html

Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев

Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев - РИА Новости, 17.11.2022

Липецкие водители приняли участие в операции по эвакуации херсонцев

Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:57

2022-11-17T10:57

2022-11-17T10:57

липецкая область

игорь артамонов

херсонская область

общество

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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Липецкие водители приняли участие в мероприятиях по эвакуации из Херсонской области в Крым мирных жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, 55 сотрудников предприятий "Липецкие автобусные линии" и "Липецкпассажиртранс" поехали добровольно в зону СВО. Они несколько недель, рискуя своими жизнями, под обстрелами, вывозили мирных жителей в Крым. В основном пришлось эвакуировать инвалидов, пожилых и детей, в том числе детдомовских.Артамонов отметил, что накануне липчане вернулись домой. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать, а также вручил награды."Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html

херсонская область

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Артем Смирнов

игорь артамонов, херсонская область , общество