https://ria.ru/20221117/elektrosnabzhenie-1832089099.html

СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения

СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения

Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране, реализовать которую, по его словам, можно будет после... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T00:07

2022-11-17T00:07

2022-11-17T00:59

владимир зеленский

украина

харьков

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране, реализовать которую, по его словам, можно будет после окончания активной фазы боевых действий, сообщает украинское издание Страна.ua.Как сообщает издание, по словам Зеленского, на данный момент удалось разработать "параллельную сеть" электроснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/ukraina-1831404092.html

украина

харьков

киев

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владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф