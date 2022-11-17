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СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения
СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения
Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране, реализовать которую, по его словам, можно будет после... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T00:07
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владимир зеленский
украина
харьков
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране, реализовать которую, по его словам, можно будет после окончания активной фазы боевых действий, сообщает украинское издание Страна.ua.Как сообщает издание, по словам Зеленского, на данный момент удалось разработать "параллельную сеть" электроснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
00:07 17.11.2022 (обновлено: 00:59 17.11.2022)
 
СМИ: Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения

Владимир Зеленский заявил о разработке параллельной системы энергоснабжения Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране, реализовать которую, по его словам, можно будет после окончания активной фазы боевых действий, сообщает украинское издание Страна.ua.
"Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", - приводит издания слова Зеленского.
Как сообщает издание, по словам Зеленского, на данный момент удалось разработать "параллельную сеть" электроснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:19Сказано в эфире
"Сейчас это сделать нельзя". Что стало с системой электроснабжения Украины?
 
Владимир ЗеленскийУкраинаХарьковКиевВооруженные силы РФ
 
 
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