https://ria.ru/20221117/elektrichestvo-1832092485.html

Энергетики предупредили о внеплановых отключениях электричества в Киеве

Энергетики предупредили о внеплановых отключениях электричества в Киеве - РИА Новости, 17.11.2022

Энергетики предупредили о внеплановых отключениях электричества в Киеве

Украинская энергокомпания "ДТЭК" предупредила о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве в четверг. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:09

2022-11-17T01:09

2022-11-17T01:09

владимир зеленский

киев

россия

харьков

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская энергокомпания "ДТЭК" предупредила о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве в четверг."По распоряжению НЭК (Национальная энергетическая компания) "Укрэнерго" 17 ноября проводим стабилизационные отключения света согласно графикам на сайте ДТЭК "Киевские электросети". Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительные. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. Об этом мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении издания на ее странице в Facebook* (запрещен в РФ как экстремистская соцсеть).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831983427.html

киев

россия

харьков

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владимир зеленский, киев, россия, харьков, дтэк, укрэнерго