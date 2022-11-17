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В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве - РИА Новости, 17.11.2022
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:50
2022-11-17T17:50
2022-11-17T18:21
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает следственное управление СК по Татарстану."По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые организовали на территории одного из исправительных учреждений ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ"*, - говорится в сообщении.По информации следствия, обвиняемые вели надзор за осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, разъясняли действие "воровских" законов, вели учет так называемого "общака", "пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения".Также следствием установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые под угрозой расправы получили от одного из осужденных 540 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:50 17.11.2022 (обновлено: 18:21 17.11.2022)
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
СК: осужденных в одной из колоний Татарстана обвинили в экстремизме и вымогательстве
КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости.
Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает
следственное управление СК по Татарстану.
"По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые организовали на территории одного из исправительных учреждений ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ"*, - говорится в сообщении.
По информации следствия, обвиняемые вели надзор за осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, разъясняли действие "воровских" законов, вели учет так называемого "общака", "пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения".
Также следствием установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые под угрозой расправы получили от одного из осужденных 540 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
* Запрещенная в России экстремистская организация.