Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/ekstremizm-1832278515.html
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве - РИА Новости, 17.11.2022
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:50
2022-11-17T18:21
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает следственное управление СК по Татарстану."По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые организовали на территории одного из исправительных учреждений ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ"*, - говорится в сообщении.По информации следствия, обвиняемые вели надзор за осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, разъясняли действие "воровских" законов, вели учет так называемого "общака", "пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения".Также следствием установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые под угрозой расправы получили от одного из осужденных 540 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html
https://ria.ru/20220809/izolyator-1808364512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:50 17.11.2022 (обновлено: 18:21 17.11.2022)
 
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве

СК: осужденных в одной из колоний Татарстана обвинили в экстремизме и вымогательстве

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает следственное управление СК по Татарстану.
"По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые организовали на территории одного из исправительных учреждений ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ"*, - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 08:32
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму
По информации следствия, обвиняемые вели надзор за осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, разъясняли действие "воровских" законов, вели учет так называемого "общака", "пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения".
Также следствием установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые под угрозой расправы получили от одного из осужденных 540 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:57
В орловском следственном изоляторе выявили ячейку АУЕ*
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала