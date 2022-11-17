https://ria.ru/20221117/ekstremizm-1832278515.html

В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве

В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве - РИА Новости, 17.11.2022

В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве

Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:50

2022-11-17T17:50

2022-11-17T18:21

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Осужденные в одной из колоний в Татарстане обвиняются в организации ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вымогательстве, сообщает следственное управление СК по Татарстану."По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые организовали на территории одного из исправительных учреждений ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ"*, - говорится в сообщении.По информации следствия, обвиняемые вели надзор за осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, разъясняли действие "воровских" законов, вели учет так называемого "общака", "пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения".Также следствием установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые под угрозой расправы получили от одного из осужденных 540 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)