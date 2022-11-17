https://ria.ru/20221117/ekologiya-1832309180.html

Челябинские предприятия вложили 45 миллиардов рублей на улучшение экологии

Челябинские предприятия вложили 45 миллиардов рублей на улучшение экологии - РИА Новости, 17.11.2022

Челябинские предприятия вложили 45 миллиардов рублей на улучшение экологии

Почти 20 промышленных предприятий в Челябинской области вложили около 45 миллиардов рублей собственных средств в экологические мероприятия по снижению вредных... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:13

2022-11-17T19:13

2022-11-17T19:15

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 20 промышленных предприятий в Челябинской области вложили около 45 миллиардов рублей собственных средств в экологические мероприятия по снижению вредных выбросов, в том числе в модернизацию производства, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.В четверг в Москве в комитете Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды состоялись парламентские слушания на тему "Об эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух".Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что экологическая повестка для руководства области - одна из важнейших."Сегодня есть запрос на то, чтобы промышленные производства были более экологичными, есть указ президента, и мы в развитие этого поручения с 2019 года заключили соответствующие соглашения с нашими крупными промпредприятиями по снижению выбросов. Эти соглашения реализуются. Мы также решили внедрить экологический стандарт, пока он носит рекомендательный характер, но более 40 предприятий региона к этому стандарту подключились. И в рамках экостандарта еще порядка 40 соглашений заключили с предприятиями о снижении сбросов, и до 2024 года все мероприятия будут реализованы, в результате чего мы рассчитываем снизить выбросы примерно на 30%", - цитирует Текслера пресс-служба."В рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" заключены четырехсторонние соглашения между 16 крупнейшими промпредприятиями, Минприроды России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет более 47 миллиардов рублей - это собственные средства предприятий. В настоящее время 45 миллиардов рублей уже освоено. Наибольший эффект по снижению объемов выбросов был достигнут на ПАО "ММК", - приводит пресс-служба слова замгубернатора региона Александра Козлова, представившего Челябинскую область на слушаниях.Он уточнил, что на ММК был реализован крупнейший проект стоимостью более 5 миллиардов рублей по строительству аглофабрики № 5, запущены в работу 15 газоочистных установок с последующим выводом из работы аглофабрики № 4, построены системы пылеподавления, аспирационная система доменных печей 1 и 2, произведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела.Также на ПАО "Фортум" отказались от сжигания бурого угля с высоким уровнем зольности и серы, ООО "Промрекультивация" локализовало эндогенные пожары на Коркинском угольном разрезе, а в 2021 году в Челябинске завершена рекультивация городской свалки, что также позволило снизить совокупный объем выбросов в городе, добавил он.Кроме того, пояснил Козлов, для снижения выбросов от транспорта правительство области приобрело для Челябинска 259 автобусов большого класса, работающих на природном газе, для Магнитогорска - 34 трамвая и проведен капитально-восстановительный ремонт 15 трамвайных вагонов."Важно отметить, что в 2020 году по инициативе губернатора Алексея Текслера 33 компании заключили двусторонние соглашения с правительством региона по улучшению экологической обстановки. Общий объем вложений - почти 20 миллиардов рублей, до конца 2024 года промышленные предприятия планируют реализовать 177 природоохранных мероприятий", - рассказал он.Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что, по данным Минприроды РФ, Челябинск, Медногорск и Череповец показали лучшие результаты по снижению выбросов. Он также отметил, что необходимо уделять особое внимание системам мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в городах, озеленению и установить административную и финансовую ответственность для промышленных предприятий за недостижение квот по выбросам."Сегодня на парламентских слушаниях присутствуют заместители председателя Государственной Думы, министр природных ресурсов, представители ответственных министерств и ведомств, счетной палаты, прокуратуры субъектов РФ, общественных организаций. Наша задача - найти оптимальные решения по улучшению качества атмосферного воздуха в городах", - цитирует пресс-служба Кобылкина.Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов напомнил, что в 12 городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух" объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть снижены к 2026 году не менее чем на 20%."В этих городах живет 6 миллионов человек, и все загрязняющие вещества, попадая в атмосферу, угрожают здоровью граждан. Особенно это касается бензопирена, оксида серы и азота. За точку отсчета взят 2017 - тогда совокупный объем выбросов составлял 3 миллиона 786 тысяч тонн загрязняющих веществ в год, из них опасных веществ - 2 миллиона 634 тысячи тонн. К концу проекта объемы по загрязняющим веществам должны снизиться на 2 миллиона, а по опасным - на 1 миллион 600 тысяч тонн. Это наша задача. На старте "Чистого воздуха" были устаревшие производства, трубы без фильтров, десятки "черных" котельных и тысячи частных домов с угольным отоплением. Будущие два года станут для федерального проекта ключевыми, когда на газ перейдут целые городские микрорайоны, будет завершаться экологическая модернизация предприятий. Здесь очень важна работа в трех направлениях: по законодательной базе, квотированию и непосредственно по комплексным планам предприятий", - подчеркнул Козлов.По данным пресс-службы правительства региона, в октябре 2022 года для Челябинска и Магнитогорска утверждены новые редакции комплексных планов, где предприятия Челябинской области взяли на себя еще более серьезные обязательства - сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ не на 20%, как было определено ранее в указе президента РФ, а на 45% - для Челябинска и 25% - для Магнитогорска. В целом все мероприятия необходимо завершить до 2026 года, но 2024 год является ключевым.

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https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html

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жкх, алексей текслер, дмитрий кобылкин, челябинская область, россия, госдума рф, челябинск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)