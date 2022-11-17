https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html

Экипаж "Шэньчжоу-14" в третий раз выходит в открытый космос

Экипаж "Шэньчжоу-14" в третий раз выходит в открытый космос - РИА Новости, 17.11.2022

Экипаж "Шэньчжоу-14" в третий раз выходит в открытый космос

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг в третий раз выходит в открытый космос, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:11

2022-11-17T16:11

2022-11-17T16:11

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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг в третий раз выходит в открытый космос, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.Тайконавты открыли люк шлюза в 11:16 по пекинскому времени. Они намерены провести монтажные работы на поверхности орбитальной станции "Тяньгун", а также подъем панорамной камеры лабораторного модуля "Вэньтянь".В открытом космосе будут работать Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ, Лю Ян останется внутри базового модуля "Тяньхэ" для наблюдения за приборами и координации работ. Как ожидается, этот выход в космос продлится шесть с половиной часов.

https://ria.ru/20221110/raketa-1830548769.html

китай

космос

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, космос