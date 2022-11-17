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Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря - РИА Новости, 17.11.2022
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря
Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о СНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:17
2022-11-17T14:17
2022-11-17T14:17
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сергей рябков
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каир (город)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о СНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Предстоят еще контактны у нас с американцами по другим линиям, в том числе так называемой двусторонней консультативной комиссии по Договору СНВ - это с 29 ноября по 6 декабря, мероприятие пройдет в Каире", - сказал он телеканалу RTVI.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в Каире в конце ноября-начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций.
https://ria.ru/20221111/ryabkov-1830848826.html
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в мире, сергей рябков, россия, каир (город)
В мире, Сергей Рябков, Россия, Каир (город)
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря
Рябков: заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря