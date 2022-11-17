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Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря - РИА Новости, 17.11.2022
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Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря - РИА Новости, 17.11.2022
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря
Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о СНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:17
2022-11-17T14:17
в мире
сергей рябков
россия
каир (город)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о СНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Предстоят еще контактны у нас с американцами по другим линиям, в том числе так называемой двусторонней консультативной комиссии по Договору СНВ - это с 29 ноября по 6 декабря, мероприятие пройдет в Каире", - сказал он телеканалу RTVI.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в Каире в конце ноября-начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций.
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в мире, сергей рябков, россия, каир (город)
В мире, Сергей Рябков, Россия, Каир (город)
14:17 17.11.2022
 
Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря

Рябков: заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о СНВ пройдет в Каире с 29 ноября по 6 декабря, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Предстоят еще контактны у нас с американцами по другим линиям, в том числе так называемой двусторонней консультативной комиссии по Договору СНВ - это с 29 ноября по 6 декабря, мероприятие пройдет в Каире", - сказал он телеканалу RTVI.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в Каире в конце ноября-начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 15:39
К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков
 
В миреСергей РябковРоссияКаир (город)
 
 
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