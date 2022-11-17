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Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет - РИА Новости, 17.11.2022
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Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет
Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет - РИА Новости, 17.11.2022
Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет
Новосибирская область и Росавтодор в рамках XVI международного форума "Транспорт России" подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог региона до... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:35
2022-11-17T11:35
экономика
андрей травников
новосибирск
новосибирская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Новосибирская область и Росавтодор в рамках XVI международного форума "Транспорт России" подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог региона до 2027 года, сообщает в четверг облправительство."Губернатор Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы", - говорится в сообщении. Согласно меморандуму, до конца 2027 года не менее 85% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть автодорог региона, будут приведены в нормативное состояние. Также будет существенно увеличена доля дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонны на ведущую ось автомобиля.Также в пятилетний план развития автодорог области включен масштабный проект по строительству Восточного обхода Новосибирска протяженностью около 80 километров. На федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Линево запланировано строительство двух новых этапов этого масштабного проекта. Еще один знаковый проект – строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.В облправительстве отметили, что развитие дорожной сети региона является приоритетом в деятельности региональных властей.
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экономика, андрей травников, новосибирск, новосибирская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Экономика, Андрей Травников, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
11:35 17.11.2022
 
Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет

Новосибирская область и Росавтодор подписали меморандум о развитии автодорог до 2027 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь
Вид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Новосибирская область и Росавтодор в рамках XVI международного форума "Транспорт России" подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог региона до 2027 года, сообщает в четверг облправительство.
"Губернатор Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы", - говорится в сообщении. Согласно меморандуму, до конца 2027 года не менее 85% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть автодорог региона, будут приведены в нормативное состояние. Также будет существенно увеличена доля дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонны на ведущую ось автомобиля.
Также в пятилетний план развития автодорог области включен масштабный проект по строительству Восточного обхода Новосибирска протяженностью около 80 километров. На федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Линево запланировано строительство двух новых этапов этого масштабного проекта. Еще один знаковый проект – строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" ЧелябинскКурганОмск – Новосибирск.
В облправительстве отметили, что развитие дорожной сети региона является приоритетом в деятельности региональных властей.
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