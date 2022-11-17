https://ria.ru/20221117/donetsk-1832154421.html
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:44
2022-11-17T11:44
2022-11-17T11:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.45 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.15 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по двум районам Донецка
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.45 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.15 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.