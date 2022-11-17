https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html

Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник

Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022

Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник

Российские военные контролируют 99 процентов территории Луганской Народной Республики, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта, заявил РИА Новости временно... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:09

2022-11-17T13:09

2022-11-17T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные контролируют 99 процентов территории Луганской Народной Республики, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник."Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской Народной Республики", — сказал собеседник агентства.По его словам, "ситуация на фронте сложная, но контролируемая"."Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава, техники (украинских войск. — Прим. ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", — отметил врио главы ЛНР.Пасечник добавил, что обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, российские военнослужащие, включая представителей чеченских подразделений "Ахмат".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221117/lnr-1832179650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Совсем мизерная часть". Пасечник о подконтрольной Киеву территории в ЛНР "Мизерная часть" территории ЛНР находится под контролем Украины, сообщил в интервью РИА Новости Пасечник. По его словам, речь идет о примерно 1% территории. 2022-11-17T13:09 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф